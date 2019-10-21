САП визнає власні маніпуляції у справі Роттердам +, - адвокат

САП визнає маніпуляції з експертизами у справі "Роттердам+" з метою отримання потрібних слідству висновків щодо нібито необґрунтованості формули. Про це заявила адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль в інтерв’ю "Главкому".

"У взаємовідносинах у САП із експертними закладами, орган обвинувачення намагався усіма засобами, змінюючи по декілька разів запитання, отримати від експертів бажані відповіді, які б підтвердили версію слідства щодо необґрунтованості формули "Роттердам+" та наявність міфічних збитків. На сьогодні підтвердженим є факт, що САП отримала мінімум три, я наголошую, три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Але їх не цікавили такі висновки, оскільки вони не давали можливості обрахувати "збитки" та сформулювати підозру", - повідомила адвокат.

Вона також зазначила, що прокурор САП не заперечує наявності інших досліджень у кримінальному провадженні. І він безпосередньо на одному з судових засідань наголосив, що орган досудового розслідування сам може обирати, що надавати судді, а що ні. "Тобто слідство отримало мінімум три експертних висновки, що підтверджували хибність підозр, і проігнорувало їх", - підкреслила Дригваль.

Вона пояснила, що коли слідчим стало зрозуміло, що об’єктивні експертизи не дають бажаного результату, вони вдались до махінації. Причому цей факт також визнається стороною обвинувачення.

"Була проведена надзвичайна махінація. Прокурор САП звернувся до науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, але не надав експертові первинні документи для проведення повноцінного експертного дослідження, як цього вимагає Закон та Інструкція. Спеціалісти НАБУ розробили власні довідки в яких обрахували так звані збитки, завдані формулою Роттердам+ та надали їх експертові СБУ з метою підтвердження арифметичних розрахунків. Й на цьому моменті звертаю увагу: експертом СБУ не були застосовані спеціальні знання в галузі економіки, що суперечить поняттю судової експертизи як такої. Тобто, одне силове відомство написало "темник" з вже готовими розрахунками іншому, та віднесло так би мовити у "сусідній кабінет". Власне, саме таки чином була сформульована "експертиза", на якій і побудовано обвинувачення. І тут я знову наголошую – сторона обвинувачення визнає ці факти", - пояснила адвокат.

Вона повідомила, що сторона захисту вимагає викликати до суду експерта СБУ задля надання свідчень, щоб пролити ще більше світла на цю "двоходівку" зі створення потрібної експертизи. Та зазначила, що на даний час ні суд, ні сторона захисту так і не отримали докази, на які посилається орган досудового розслідування в якості обґрунтування підозри, а в матеріалах кримінального провадження відсутні експертні дослідження з питань коректності формули Р+, обґрунтованості включення в ціну енергетичного вугілля витрат на фрахт, перевалку та доставку, на незаконності якого наполягає САП.

"Виникає цілком логічне питання: на яких підставах САП та НАБУ прийшли даного висновку? Експертиза, наявна в матеріалах кримінального провадження, представлена суду на підтвердження обґрунтованості підозри сформульована таким чином, що нею вже презюмується (!) незаконність формули, на підставі якої розраховувалася прогнозована оптова ціна на електричну енергію. Що й стало підставою для розрахунку мільярдних збитків начебто спричинених споживачам електричної енергії", - констатувала Дригваль.

Нагадаємо, раніше ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" помстою Коломойського. "На мою думку, вся справа - це форма помсти з боку пана Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП. Чому пан Коломойський здійснює такий тиск на незалежного регулятора? Відомо, він є власником великих споживачів електроенергії, а саме феросплавних заводів, збагачувальних підприємств. Вони не є модернізованими, мають велику енергоємність.

І за період дії прозорого ринкового ціноутворення мали недоотриманий прибуток. Ось і причина, чому тема "Роттердам +" стала такою відомою. З 2016 по 2018 рік її активно розкручували певні телеканали ", - заявив Вовк.