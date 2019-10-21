Нардеп Льовочкін вимагає від Кабміну вжити заходів для стабільного проходження опалювального сезону

Депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін (фракція "Опозиційна платформа – За життя", ОПЗЖ) написав у своєму запиті до прем'єр-міністра Олексію Гончаруку, що напередодні початку опалювального сезону існують серйозні загрози його сталого проходження, що вимагають негайного та ефективного реагування з боку Кабінету Міністрів України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

Нардеп вимагає від уряду невідкладно вжити заходів, спрямованих на системне та комплексне вирішення зазначених питань, які б серед іншого передбачали: встановлення справедливої граничної ціни на газ для населення в розмірі не більше 3 800 - 4 000 гривень за 1 тис. куб. м та відповідного зниження тарифів на інші комунальні послуги, в т.ч. за рахунок укладення прямого контракту на імпорт природного газу з Російської Федерації.

Також він наполягає на скасуванні минулорічного рішення уряду про зміну правил отримання житлово-комунальних субсидій, внаслідок якого майже половина домогосподарств втратили право на їх одержання, та збільшенні фінансування відповідних видатків в проекті державного бюджету-2020 мінімум на 10 млрд гривень, погашенні заборгованості місцевих бюджетів через існування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги.

За інформацією Льовочкіна, існують також вагомі ризики для стабільності забезпечення газом теплогенеруючих комунальних підприємств. Вони, здебільшого, по’вязані з очікуваним подорожчанням газу в осінньо-зимовий період та невирішеною проблемою неплатежів між "Нафтогазом України" і підприємствами ТКЕ, що може привести до припинення газопостачання та, як наслідок, – опалення тисяч домівок у багатьох містах України.

"Розв’язанню принаймні частини зазначених гострих проблем могло б сприяти погашення державою заборгованості місцевих бюджетів, яка утворилася внаслідок існування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що дало б змогу погасити борги за газ підприємств ТКЕ. Однак уряд під час розробки проекту державного бюджету на наступний рік не передбачив у ньому відповідну субвенцію місцевим бюджетам", – вказано у запиті.