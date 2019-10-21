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21 жовтня 2019, понеділок, 14:49 142
Верховна Рада і партії 2019-10-21T15:27:05+03:00
Українські Новини
Нардеп Льовочкін вимагає від Кабміну вжити заходів для стабільного проходження опалювального сезону

Нардеп Льовочкін вимагає від Кабміну вжити заходів для стабільного проходження опалювального сезону

Кабмін, Опалювальний сезон, Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, Олексій Гончарук, ОПЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін (фракція "Опозиційна платформа – За життя", ОПЗЖ) написав у своєму запиті до прем'єр-міністра Олексію Гончаруку, що напередодні початку опалювального сезону існують серйозні загрози його сталого проходження, що вимагають негайного та ефективного реагування з боку Кабінету Міністрів України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

Нардеп вимагає від уряду невідкладно вжити заходів, спрямованих на системне та комплексне вирішення зазначених питань, які б серед іншого передбачали: встановлення справедливої граничної ціни на газ для населення в розмірі не більше 3 800 - 4 000 гривень за 1 тис. куб. м та відповідного зниження тарифів на інші комунальні послуги, в т.ч. за рахунок укладення прямого контракту на імпорт природного газу з Російської Федерації.

Також він наполягає на скасуванні минулорічного рішення уряду про зміну правил отримання житлово-комунальних субсидій, внаслідок якого майже половина домогосподарств втратили право на їх одержання, та збільшенні фінансування відповідних видатків в проекті державного бюджету-2020 мінімум на 10 млрд гривень, погашенні заборгованості місцевих бюджетів через існування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги.

За інформацією Льовочкіна, існують також вагомі ризики для стабільності забезпечення газом теплогенеруючих комунальних підприємств. Вони, здебільшого, по’вязані з очікуваним подорожчанням газу в осінньо-зимовий період та невирішеною проблемою неплатежів між "Нафтогазом України" і підприємствами ТКЕ, що може привести до припинення газопостачання та, як наслідок, – опалення тисяч домівок у багатьох містах України.

"Розв’язанню принаймні частини зазначених гострих проблем могло б сприяти погашення державою заборгованості місцевих бюджетів, яка утворилася внаслідок існування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що дало б змогу погасити борги за газ підприємств ТКЕ. Однак уряд під час розробки проекту державного бюджету на наступний рік не передбачив у ньому відповідну субвенцію місцевим бюджетам", – вказано у запиті.

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