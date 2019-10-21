В Україні з'явився другий після Арбузова кращий голова центробанку Центральної та Східної Європи

Голова Національного банку України Яків Смолій повідомив про вручення йому нагороди "Центробанкір року в Центральній і Східній Європі" в 2019 році міжнародним виданням Global Markets.

Про це він заявив у своєму мікроблозі Twitter.

"Від імені НБУ дякую @GlobalMarkets01, який щойно назвав мене "Центробанкіром року у Центральній і Східній Європі"! Це дуже приємний сюрприз і визнання якісної роботи, яку кожен в @NBUkraine робить щодня, забезпечуючи цінову і фінансову стабільність попри кризи, війну чи вибори", - написав Смолій.

Комітет Global Markets Awards відзначив успіхи Смолія як голови центрального банку щодо дотримання послідовної монетарної політики в рік значних політичних змін в країні.

19 жовтня відбулася церемонія нагородження Смолія у Вашингтоні (США) в ході спеціального події щорічних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку.

Нагадаємо, в грудні 2012 року Центр міжкультурної кооперації та комунікації ZIKK (Кельн, Німеччина) поширив інформацію про те, що цей "авторитетний німецький центр" за результатами опитування "25-ти відомих німецьких експертів" визнав "найкращим серед усіх керівників урядів та національних банків Східної Європи голову Національного банку України Сергія Арбузова".

За даними ZIKK, "76% опитаних експертів – економістів, політологів та соціологів" – відзначили Арбузова найвищою оцінкою "за його успішні заходи, спрямовані на подолання фінансової та економічної кризи". До поширення інформації про визнання Арбузова "найкращим державним банкіром Східної Європи" була залучена піар-агенція PR Newswire. А в результаті "авторитетні" німецькі піарники Арбузова зникли.

Довідка

Global Markets - це офіційна газета, яка висвітлює щорічне зібрання таких організацій як МВФ і Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Азіатський банк розвитку, Азіатський банк інфраструктурних інвестицій та Міжамериканський банк розвитку. Газета раніше була відома як Emerging Markets. Газета Global Markets є частиною інформаційного ресурсу Global Capital.

Global Markets Awards - щорічно газета Global Markets оцінює досягнення світових полісімейкерів у сфері фінансів нагородою GlobalMarkets awards. Нагороду отримують керівники центральних банків та міністри фінансів, які продемонстрували найбільші досягнення в своєму регіоні. Нагороджують полісімейкерів країн, що розвиваються, а тому стикаються з найбільшими викликами. Нагорода вручається щорічно під час щорічних зборів МВФ і Світового банку.