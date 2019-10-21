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  • У Києві таксист на тротуарі збив маленьку доньку олімпійського чемпіона
21 жовтня 2019, понеділок, 13:29 29
Події 2019-10-21T15:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві таксист на тротуарі збив маленьку доньку олімпійського чемпіона

У Києві таксист на тротуарі збив маленьку доньку олімпійського чемпіона

Таксі, ДТП з таксі

У Києві 21 жовтня водій однієї із служб таксі збив на тротуарі маленьку дитину і втік з місця ДТП. Про подію повідомив на сторінці у Facebook батько постраждалої дівчинки, олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України Вадим Гутцайт.

Чоловік стверджує, що водій мчав на великій швидкості.

"Мою дочку на пішохідному тротуарі збила машина. Блакитний Hyundai Accent, таксі Uklon. Водій мчав на величезній швидкості, вилетів на тротуар і збив дитину! І поїхав!" – написав Гутцайт.

Порушника затримали через кілька годин.

Дитина була госпіталізована для огляду медиками.

 

Нагадаємо, що раніше в центрі Києва таксист Über збив двох постачальників піци на скутерах.

Раніше під Києвом п'яний таксист насмерть збив чоловіка і тягнув його за собою 50 метрів.

Раніше на мосту Метро у Києві таксі з пасажиркою влетів у стовп.

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