В реанімацію потрапила акторка Тализіна, через яку в Україні заборонили "Іронію долі"

Відома актриса Валентина Тализіна, терміново госпіталізована в клініку Москви. 84-річна народна артистка потрапила в лікарню на "швидкій" з болем в нозі. Про це розповіла її дочка Ксенія Хаїрова телеканалу "360".

Стан актриси медики оцінюють, як "стан середньої тяжкості".

В даний час життя актриси нічого не загрожує, небезпека минула. Однак медики заявили, що їй необхідно повноцінне відновлення в реабілітаційному центрі. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Актриса театру і кіно, Валентина Іларіонівна Тализіна, отримала славу як майстер епізодичних ролей. У свій час вона блищала у найвідоміших фільмах: "Велика перерва", "Дульсінея Тобоська", "Про бідного гусара замовте слово", "Афоня", "Пригоди італійців у Росії".

Нагадаємо, що раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення навів список осіб, що становлять загрозу національній безпеці, і повідомив, що фільми і передачі з їх участю не можуть транслюватися на українських телеканалах. Серед них – російська актриса Валентина Тализіна, зіграла роль у популярної радянської комедії "Іронія долі, або З легким паром" і, крім того, яка озвучила головну героїню стрічки.

Щоправда, Мінкульт не зміг пояснити суду, як "Кавказька полонянка" та "Іронія долі" загрожують національній безпеці.