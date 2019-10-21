Forward Bank підключає своїх клієнтів до системи безконтактних розрахунків Google Pay

Forward Bank повідомив, що власники його карток зможуть користуватися безконтактними платежами Google Pay під час розрахунків за будь-які покупки, послуги та проїзд за допомогою сучасних ґаджетів - смартфонів, розумних годинників, каблучок, браслетів та інших пристроїв, які обладнані спеціальними модулями NFC.

"З жовтня поточного року цим сервісом можуть користуватися українці, що оформили в банку картки платіжної системи MasterCard, а вже з листопада 2019 р. Google Pay буде доступний і для власників карток VISA", - цитує преслужба Forward Bank голову Правління Андрія Кисельова.

Раніше Forward Bank анонсував впровадження багатьох диджитал-інновацій, які зроблять більш зручним використання його інтернет-банку в мобільному додатку, а також спростять процес оформлення й обслуговування платіжних карток.

Після встановлення додатка Google Pay на смартфон з Play Market і реєстрації в ньому картки Forward Bank клієнти одержать можливість розраховуватися, просто підносячи розблокований або включений смарт-пристрій до термінала. Безконтактна технологія оплат не потребує наявності зв'язку клієнтського пристрою з мережею Інтернет або Wi-Fi.

Здійснювати безконтактні платежі може будь-який смарт-пристрій, що має спеціальний модуль NFC (Near Field Communication), який працює на базі чипів пластикових карток і розрахункових терміналів, смартфонів і планшетів, розумних годинників і фітнес-браслетів, каблучок або інших ґаджетів і технологічних аксесуарів.

Безконтактні платежі стрімко набирають обертів в Україні. За даними Національного банку, практично всі термінали торговельно-сервісних підприємств уже підтримують технологію безконтактних платежів за допомогою ґаджетів, а за кількістю таких транзакцій Україна вже посідає четверте місце у світі. Українці все більше віддають перевагу безготівковим розрахункам - частка таких операцій з картками наближається до 50% від усіх транзакцій, а обсяг безготівкових платежів досяг трильйона гривень.

Forward Bank – комерційний банк, діяльність якого сфокусована на обслуговуванні приватних клієнтів в Україні. Згідно із класифікацією Національного банку України Forward Bank входить до групи банків з іноземним капіталом, є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На 01.10.2019 прибуток банку становив 97,7 млн грн.