підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
21 жовтня 2019, понеділок, 12:29 376
Фінанси 2019-10-21T15:00:04+03:00
Українські Новини
Forward Bank підключає своїх клієнтів до системи безконтактних розрахунків Google Pay

Forward Bank підключає своїх клієнтів до системи безконтактних розрахунків Google Pay

Visa, Forward Bank, google pay, NFC, Андрій Кисельов, Play Market, Near Field Communication

Forward Bank повідомив, що власники його карток зможуть користуватися безконтактними платежами Google Pay під час розрахунків за будь-які покупки, послуги та проїзд за допомогою сучасних ґаджетів - смартфонів, розумних годинників, каблучок, браслетів та інших пристроїв, які обладнані спеціальними модулями NFC.

"З жовтня поточного року цим сервісом можуть користуватися українці, що оформили в банку картки платіжної системи MasterCard, а вже з листопада 2019 р. Google Pay буде доступний і для власників карток VISA", - цитує преслужба Forward Bank голову Правління Андрія Кисельова.

Раніше Forward Bank анонсував впровадження багатьох диджитал-інновацій, які зроблять більш зручним використання його інтернет-банку в мобільному додатку, а також спростять процес оформлення й обслуговування платіжних карток.

Після встановлення додатка Google Pay на смартфон з Play Market і реєстрації в ньому картки Forward Bank клієнти одержать можливість розраховуватися, просто підносячи розблокований або включений смарт-пристрій до термінала. Безконтактна технологія оплат не потребує наявності зв'язку клієнтського пристрою з мережею Інтернет або Wi-Fi.

Здійснювати безконтактні платежі може будь-який смарт-пристрій, що має спеціальний модуль NFC (Near Field Communication), який працює на базі чипів пластикових карток і розрахункових терміналів, смартфонів і планшетів, розумних годинників і фітнес-браслетів, каблучок або інших ґаджетів і технологічних аксесуарів.

Безконтактні платежі стрімко набирають обертів в Україні. За даними Національного банку, практично всі термінали торговельно-сервісних підприємств уже підтримують технологію безконтактних платежів за допомогою ґаджетів, а за кількістю таких транзакцій Україна вже посідає четверте місце у світі. Українці все більше віддають перевагу безготівковим розрахункам - частка таких операцій з картками наближається до 50% від усіх транзакцій, а обсяг безготівкових платежів досяг трильйона гривень.

 Forward Bank – комерційний банк, діяльність якого сфокусована на обслуговуванні приватних клієнтів в Україні. Згідно із класифікацією Національного банку України Forward Bank входить до групи банків з іноземним капіталом, є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На 01.10.2019 прибуток банку становив 97,7 млн грн.

Більше новин про: Visa Forward Bank google pay NFC Андрій Кисельов Play Market Near Field Communication

Архів
Новини
Конкурс СРП: інвестори очікують політичних гарантій від України 15:25
САП визнає власні маніпуляції у справі Роттердам +, - адвокат 15:24
Нардеп Льовочкін вимагає від Кабміну вжити заходів для стабільного проходження опалювального сезону 14:49
Лукашенко розповів, якого зросту повинні бути нормальні жінки 14:47
В Україні з'явився другий після Арбузова кращий голова центробанку Центральної та Східної Європи 14:22
більше новин
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко 10:31
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Forward Bank підключає своїх клієнтів до системи безконтактних розрахунків Google Pay 12:29
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії 06:40 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok