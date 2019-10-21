В Україні за 9 місяців 2019-го року зафіксовано 55 випадків фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ

Протягом липня, серпня та вересня на журналістів в Україні було скоєно 19 атак, а за перше півріччя - 36. У третьому кварталі 2019 року найчастіше силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві – 6 випадків та у Одесі – 4 інциденти. Загалом за 9 місяців зафіксовано 55 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Одним із найзухваліших та найрезонасніших став напад у липні на прес-центр ІА Укрінформ, внаслідок якого 5 працівників інформагентства зверталися за медичною допомогою, а з ладу було виведене вартісне обладнання. Під час прес-конференції в Укрінформі 30 липня, на якій кандидати в депутати по округу №50 зібралися розповісти про ймовірну фальсифікацію на виборах, молодики у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою та закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова. Перед цим вони вибили вхідні двері до зали та пошкодили майно агентства: зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі, забруднили стіни, стільці, центральний банер. Крім того вчинили напад та застосовували силу до працівників агентства.

- Ледь гортань не зламали, відпустили лише коли вибили двері й увірвалися до прес-центру, - розповідає в коментарі НСЖУ постраждалий співробітник "Укрінформу" Павло Негрей. – На мене практично одразу накинулося кілька молодиків, адже не пускав їх до приміщення, за яке несу відповідальність. Били по ногах, спині, обличчю, по голові…

У серпні в Чернігові невідомі напали на місцевого журналіста, члена НСЖУ, блогера Ігоря Стаха. Подія трапилася 29 серпня, неподалік дому журналіста. Двоє чоловіків накинулися зі спини та жорстоко побили блогера: лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Напад Ігор пов’язує виключно з професійною діяльністю, адже протягом останні трьох місяців займався журналістським розслідуванням щодо діяльності одного з місцевих політиків.

30 вересня після нападу одного з "героїв" відеосюжету в лікарні опинився оператор 7 телеканалу, що в Одесі, Андрій Кульба. Інцидент трапився, коли знімальна група 7 каналу приїхала на зйомку сюжету про сімейний конфлікт, що розпалився між подружжям в одному з приватних будинків. Батько сімейства схопив газовий балончик та розприскав його вміст в обличчя Андрієві. Постраждалого доправили до опікового відділу місцевої лікарні, де встановили, що Андрій дістав опіки обох передплічь, постраждали шия, обличчя й очі.

- Андрій дивом не лишився зору – якби не окуляри, то невідомо чим би все закінчилося, - розповідає в коментарі НСЖУ гендиректор 7 каналу Михайло Малишев та наголошує, що напад на телеканалі розцінюють як перешкоджання журналістській діяльності.

- На фоні атмосфери ворожнечі до медіа та журналістів, якою переповнені соцмережі, фізичні атаки транслюють очевидний сигнал – професія журналіста є небезпечною, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Аби захистити права працівників ЗМІ на професію, а громадян – на правду, держава має забезпечити оперативні розслідування атак та належне покарання нападників. Та поки що, лише регулярно отримуємо новини не про справедливість, а про напади.

Водночас експерти "Індексу фізичної безпеки журналістів" вирішили не включати до моніторингу окремі інциденти з працівниками ЗМІ, що трапилися за 3 останні місяці. Це ситуації побутового характеру або безпосередньо не пов’язані із виконанням професійних журналістських обов’язків. Наприклад, 1 липня у Вишгороді Київської області чоловік влаштував стрілянину під час зйомки шоу-програми "Битва екстрасенсів".

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.