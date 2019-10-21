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21 жовтня 2019, понеділок, 09:00 20
Політика 2019-10-21T11:00:03+03:00
Українські Новини
"Богдан" повідомив послів "Великої сімки" про справу Гладковського

"Богдан" повідомив послів "Великої сімки" про справу Гладковського

Олег Гладковський, Корпорація

Корпорація "Богдан" повідомила послів країн "Великої сімки" про справу свого керівника, екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Про це йдеться в заяві корпорації.

"Компанія "Богдан Моторс" повідомила послів країн "Великої Сімки" про продовження політично мотивованих дій і необґрунтованих звинувачень на адресу О. В. Гладковського і підприємств, що входять у корпорацію", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, корпорація повідомила про перебіг подій 17-19 жовтня, коли Гладковський був затриманий співробітниками НАБУ і йому висунули звинувачення у зловживанні владою, службовим становищем та декларуванні недостовірної інформації.

Також корпорація відкидає звинувачення у завищенні цін на свою продукцію.

У компанії заявили, що конкурентна ціна від "Богдана", яка була нижче аналогічної пропозиції, дозволила істотно заощадити гроші держбюджету і, відповідно, закупити більше автомобілів для потреб частин і підрозділів.

Також у "Богдан Моторс" зазначили, що закупівля автомобілів "Богдан-63172" відбувається в повній відповідності з законодавством і підзаконними актами, такими як чинна редакція постанови Кабінету Міністрів України №517 та №464, які чітко регламентують весь порядок формування ціни при здійсненні державного оборонного замовлення.

Також корпорація повідомила про те, що Гладковський вважає справу проти себе політично вмотивованою і не згоден з рішенням суду про арешт і заставу.

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