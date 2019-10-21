"Богдан" повідомив послів "Великої сімки" про справу Гладковського

Корпорація "Богдан" повідомила послів країн "Великої сімки" про справу свого керівника, екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Про це йдеться в заяві корпорації.

"Компанія "Богдан Моторс" повідомила послів країн "Великої Сімки" про продовження політично мотивованих дій і необґрунтованих звинувачень на адресу О. В. Гладковського і підприємств, що входять у корпорацію", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, корпорація повідомила про перебіг подій 17-19 жовтня, коли Гладковський був затриманий співробітниками НАБУ і йому висунули звинувачення у зловживанні владою, службовим становищем та декларуванні недостовірної інформації.

Також корпорація відкидає звинувачення у завищенні цін на свою продукцію.

У компанії заявили, що конкурентна ціна від "Богдана", яка була нижче аналогічної пропозиції, дозволила істотно заощадити гроші держбюджету і, відповідно, закупити більше автомобілів для потреб частин і підрозділів.

Також у "Богдан Моторс" зазначили, що закупівля автомобілів "Богдан-63172" відбувається в повній відповідності з законодавством і підзаконними актами, такими як чинна редакція постанови Кабінету Міністрів України №517 та №464, які чітко регламентують весь порядок формування ціни при здійсненні державного оборонного замовлення.

Також корпорація повідомила про те, що Гладковський вважає справу проти себе політично вмотивованою і не згоден з рішенням суду про арешт і заставу.