Боротьба зі списуванням XXI століття: студентам надягли коробки на голови в Індії

Індійські студенти з коробками на головах під час іспитів. Фото: ANI

Індійські студенти з коробками на головах під час іспитів. Фото: ANI

В Індії розгорівся скандал у зв'язку з потрапившими у соцмережі фотографіями учнів коледжу, які складають іспити з картонними коробками на головах. Знімки були зроблені під час іспиту з хімії в підготовчому коледжі Бхагат в місті Хавери в штаті Карнатака, повідомляє "Російська служба BBC".

На фото учні сидять за партами, на головах у них картонні коробки, щоб не було можливості списувати. Адміністратор коледжу вибачився перед владою округу за цей інцидент.

За його словами, коледж пішов на ці заходи в експериментальному порядку, дізнавшись, що вони застосовувалися і в інших школах. Він також стверджував, що це робилося за згодою учнів і що вони самі принесли картонні коробки.

"Ніякого примусу не було. На фотографіях видно, що не всі студенти були з коробками на головах. Деякі зняли їх через 15 хвилин, і ми самі запропонували зняти їх через годину", - заявив адміністратор.

Представники місцевих органів освіти негайно прибули в коледж, як тільки побачили знімки в соцмережах. С. Ч. Пірджаде, заступник директора місцевого комітету доуніверситетської освіти, назвав ці заходи антигуманними.

"Коли я дізнався про це, то негайно відправився в коледж і наказав керівництву припинити це. Я також винес попередження керівництву коледжу і розглядаю можливість дисциплінарних заходів", - сказав він місцевій газеті.

Керівники коледжу заявили, що покінчили з цією практикою і виконують розпорядження місцевих органів освіти.

Індійські студенти з коробками на головах під час іспитів. Фото: ANI

Як повідомляли Українські Новини, українські студенти пристосували модні гаджети до списування. Також в Іспанії підліткам загрожувала в'язниця за фальсифікацію іспиту.

Крім того, в Алжирі заблокували інтернет під час випускних іспитів.