Платформа Бойка вимагає відновити подачу води на Луганщині

Безвідповідальність, непрофесійність і відчуженість влади від проблем громадян веде до інфраструктурних криз і страждань десятків тисяч людей. Близько 80 тисяч жителів трьох міст Луганської області: Лисичанська, Привілля і Новодружеська з 18 жовтня залишаються без централізованої подачі води через борги за електрику. Реакції уряду на ситуацію досі немає. Обличчя у владі змінилися, але ставлення до людей залишилося байдуже. Про це повідомляє Опозиційна платформа - За життя.

Ті, хто оголосив себе "слугами народу" на практиці ігнорують проблеми простих людей. Парламентська монобольшінство самозабутньо перекроює систему влади, захоплено приймає відверто лобістські законопроекти про розвиток кінематографії і створює комісії для політичного переслідування незалежних ЗМІ. Члени уряду ходять на концерти ультраправих груп і готують до розпродажу рештки державної власності, але до реальних проблем людей їм діла немає.

"Опозиційна платформа - За життя" зареєструвала в парламенті цілий пакет законопроектів, спрямованих на зниження тарифів на комунальні послуги для населення, вирішення проблем заборгованості українських сімей за світло, газ і воду. Але вони вперто не вносяться в сесійний зал. А наші пропозиції до Державного бюджету, спрямовані на повноцінне фінансування субсидій та надання субвенцій місцевим радам на покриття різниці в тарифах, просто ігноруються.

Таке ставлення влади до людей неприпустимо!

"Опозиційна платформа-За життя" вимагає від уряду негайно забезпечити відновлення централізованої подачі води жителям українських міст. Створити постійно діючий штаб для запобігання комунальних кризи і підготовки країни до опалювального сезону.

Закликаємо керівництво парламенту і представників парламентської монобольшинства припинити блокування підготовлених опозицією законопроектів і підтримати прийняті необхідних для людей законів. Не повторюйте шлях своїх попередників, народ України не потерпить від влади ще п'ять років бездіяльності і відмовок.