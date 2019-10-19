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19 жовтня 2019, субота, 17:40 11
Політика 2019-10-19T19:00:02+03:00
Українські Новини
Сироїд змінила Садового на посаді голови "Самопомочі"

Сироїд змінила Садового на посаді голови "Самопомочі"

Об'єднання
Оксана Сыроид
Оксана Сыроид

Політична партія "Об'єднання Самопоміч" обрала головою колишнього віце-спікера Верховної Ради Оксану Сироїд замість мера Львова Андрія Садового.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії, передають Українські Новини.

Відповідне рішення прийняв XX з'їзд партії, який відбувся в суботу в Києві.

127 делегатів проголосували за таке рішення, 3 утрималися.

"Наше головне тактичне завдання зараз – знайти слова і способи їх донесення, щоб люди нас почули і зрозуміли. А наша мета дуже чітка – повернутися в центр прийняття рішень в українській політиці. Тому що ми знаємо, як. Треба тільки вірити і робити", - зазначила Сироїд.

За її словами, саме місцеві вибори повинні стати тим фундаментом, який допоможе "Самопомочі" повернутися у велику політику.

Сироїд також подякувала колишньому лідеру "Самопомочі" Андрію Садовому за роки плідної роботи.

Садовий після складання своїх повноважень залишився членом партії.

"Я сім років віддав керівництву "Самопомочі", і це одні з найкращих років мого життя. І я залишаюся в партії, я буду активним членом "Самопомочі". Я думаю, принесу більше користі, допомагаючи вам. Мені важлива перемога кожного з вас", - зазначив Садовий.

Як повідомляли Українські Новини, Сироїд задекларувала квартиру в Києві, Suzuki і понад 4 млн гривень доходів в 2018.

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