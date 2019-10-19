Ветерани АТО просять СБУ розслідувати діяльність колишнього топ-менеджера "Харківобленерго", - ЗМІ

Громадська організація ветеранів АТО "Вибачте, що живі" звернулася до Служби безпеки України з проханням розслідувати діяльність колишнього топ-менеджера "Харківобленерго" Олександра Свиридова. Про це повідомляє "Уніан".



Як випливає з переданого в редакцію офіційного документа, мова йде про ознаки злочину, передбачені статтями 209 (легалізація, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом), 258-5 (фінансування тероризму) та 364 (зловживання владою або службовим становищем), 368-2 (незаконне збагачення).



У зверненні, зокрема, зазначається, що громадська організація "Вибачте, що живі", що об'єднує осіб, які безпосередньо брали участь у протидії сепаратизму та захисту незалежності нашої країни. Обурення ветеранів АТО викликала опублікована в ЗМІ інформація про те, що "Харківобленерго" здійснювало постачання електроенергії на окуповані території.



"Інформація, викладена у ЗМІ, свідчить про те, що організатором злочинної схеми був Олександр Свиридов, який для цього використовував свої повноваження як заступника голови правління, директора з економіки "Харківобленерго", підкреслюється у зверненні громадської організації "Вибачте, що живі".