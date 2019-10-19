Інвестиція в якісну архітектуру – це інвестиція у розвиток міста, але вона не завжди окупається, – Вавриш

Інвестиції у створення якісної архітектури не завжди окупаються додатковим прибутком, але вони допомагають розвиватися місту і створюють функціональний простір – комфортний для життя людей.

Про це генеральний директор компанії Saga Development Андрій Вавриш розповів на конференції Architecture of the Future 2019.

За словами Андрія Вавріша, якість архітектури завжди підвищує ринкову вартість нерухомості. Але для девелопера – це певний ризик, тому що окупаються такі інвестиції не відразу і далеко не у всіх випадках.

"Якість архітектури завжди має значення при визначенні вартості нерухомості. Дивлячись на будинок, ви розумієте: це дешевий будинок, а це хороший будинок – він коштує дорожче. Ви визначаєте це інтуїтивно. Інше питання: чи окупаються інвестиції в дорогу архітектуру додатковим заробітком? Не завжди. Іноді це – проби, іноді не пов'язане з грошима. Як девелопер я розумію, що часто повинен робити речі, не пов'язані безпосередньо з калькулятором. Ти ризикуєш, пробуєш, шукаєш", – пояснив бізнесмен.

Андрій Вавріш вважає, що будівельні компанії завжди повинні знаходити баланс між якістю архітектури та середньозваженим значенням ціни, але перед початком кожного проекту відповідати на питання – "навіщо?".

"Архітектура повинна знайти відповідь на питання "навіщо?" Для кожного девелопера відповідь різна. Для одного – я просто застроюю майданчик. Для іншого – я хочу синергії, я хочу досягти логіки будівлі. Експертиза повинна бути навіть глибшою. Що потім буде з районом, територією? Як твої об'єкти впливають на місто? Що відбувається з містом? Планка, яку ми перед собою ставимо, вимагає, щоб свою діяльність переосмислили не тільки девелопери, а й викладачі будівельних Вузів, чиновники у регіонах, країні, бізнесмени. Тоді архітектура буде красивою, але абсолютно нейтральною, функціональної і корисною", – вважає Андрій Вавріш.

За словами девелопера, зараз Україна і особливо Київ поступово рухаються до "осмисленого будівництва", коли будівлі функціональні і гармонійно поєднуються один з одним в одному місті. Він також висловив упевненість в тому, що, створивши правильний діалог між владою та девелоперами, вже через 15 років Київ може здійснити справжній прорив у сфері архітектури та будівництва.