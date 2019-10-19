Київська МАН і американська Intela домовилися щодо співпраці в освітніх інформтехнологіях

Київська Мала академія наук і компанія Integrated Technologies Laboratory (Intela, США) 17 жовтня 2019 підписали Меморандум про співпрацю в області інформаційних технологій в освіті.

Про це йдеться в повідомленні Київської МАН.



Мета меморандуму - інтеграція в освітній процес можливостей штучного інтелекту, хмарних технологій, популяризація і розвиток дистанційного онлайн-навчання.

Реалізація проекту відкриває нові горизонти для талановитої учнівської молоді столиці, відкриваючи доступ до використання передових хмарних платформ, найсучасніших інструментів аналізу великих даних і порталів, що надають доступ до різних загальнонаціональних і приватних навчальних курсів.

Як зазначила директор КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді" Ірина Поліщук, сучасна освіта неможлива без використання технологічних інновацій, і щоб відповідати вимогам часу, необхідно постійно рухатися вперед, впроваджувати новації у свою діяльності, застосовувати сучасні інструментарії та методології.

Першим кроком в рамках співпраці стало проведення 17-19 жовтня 2019 практичного тренінгу "Діти і технології. Як створити чат-бот" для учнів-членів Київської Малої академії наук з залученням можливостей IBM's Cognitive Class за підтримки факультету інформатики НПУ ім. М. П. Драгоманова.

За підсумками тренінгу кожен учасник може сміливо заявити, що розробив і реалізував власний чат-бот, та отримати особисті бонуси: взяти участь у практичному семінарі з питань штучного інтелекту на базі IBMWatsonAssistant, отримати офіційний сертифікат від IBMCognitiveClass (у разі набрання мінімального необхідного балу), промокод на суму $1200 для IBMCloud.

Як повідомлялося, Київська Мала академія наук України утворена в 2010 р. за ініціативою Президії МАН України та Головного управління освіти і науки м. Києва, згідно з рішенням сесії Київської міської ради.

Основним завданням Київської МАН є організація і забезпечення навчально-виховного процесу учнівської молоді міста Києва з дослідно-експериментальними напрямами позашкільної освіти, координація науково-дослідної діяльності учнів, створення умов для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяння нарощуванню наукового потенціалу країни.