Глава ФДМУ Сенниченко приховує майно від декларування і суміщає посади, - ЗМІ

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко указав недостовірні дані за 2016-2018 рр. у власній декларації та декларації дружини, - Чміль Лесі Борисівні, значно занизивши вартість придбаної нерухомості. Крім того, чиновник досі є керівником прибуткової компанії. Таким чином Сенниченко навмисно ухилився від сплати податків та зборів і порушив українське антикорупційне законодавство. Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

Зазначається, що, згідно інформації, зазначеній в декларації Дмитра Сенниченка, 31.12.2016 р. його дружина придбала в Києві квартиру загальною площею 154,8 кв. м за 1,12 млн грн і гараж загальною площею 16 кв. м, який коштував всього 15 тис грн. Проте, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно дає зовсім іншу інформацію. Виявляється, що пані Чміль володіє тією ж адресою нежитловим приміщенням площею 150,4 кв. м (приміщення № 107, реєстраційний запис про право власності № 16285682) і гаражем площею 16 кв. м (гараж № 215, № 16285682). До речі, в Києві на вул. Кловський узвіз, 7 знаходиться сучасний офісний центр "Карнегі Тауер".

Різниця між тім, що вказали в декларації подружжя Сенниченко-Чміль і тим, чим вони насправді володіють, дуже істотна. За даними інтернет-ресурсу ЛУН.ЮА, що систематизує інформацію з усіх сайтів продажу нерухомості, станом на грудень 2016 року аналогічне офісне приміщення коштувало щонайменше 320 тис доларів США. Середній обмінний курс на той час був 26,8 грн за 1 долар США. Отже, на момент купівлі офісного приміщення (31.12.2016 р.) воно коштувало принаймні 8,58 млн грн. Тобто, в 8 (!!!) разів дорожче, ніж зазначено в деклараціях Дмитра Сенниченка та його дружини.

Крім того, Сенниченко не зазначив в декларації, що досі є керівником ТОВ "Паркрідж Україна Київ Сауз 2" (код ЄДРПОУ 35647991, основний вид діяльності – будівництво). Таким чином, Сенниченко порушив ст. 25 Закону України "Про запобігання корупції": будучи держслужбовцем він не має права обіймати посаду керівника прибуткової компанії.

Нагадаємо, Дмитро Сенниченко призначений на посаду 19 вересня 2019 року. За його призначення проголосувало 238 народних депутатів. До призначення головою ФДМУ Сенниченко обіймав посаду директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті".