Гвоздик нокаутом програв Бетербієву бій за два пояси чемпіона світу

Український боксер Олександр Гвоздик достроково поступився росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBC та IBF в напівважкій вазі.

Як пише sportarena, вже в кінці першого раунду російський боксер відправив українця в нокдаун, хоча на перший погляд Гвоздик сам втратив рівновагу. Цікаво, що перед стартом другого раунду суддя не зарахував нокдаун. У наступних раундах суперники намагалися діяти активно, обидва йшли в атаку і наносили точні удари.

У другій половині поєдинку росіянин почав діяти агресивніше, а в дев'ятому раунді остаточно перехопив ініціативу. У десятому раунді Бетербієв тричі відправив Гвоздика в нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Як підсумок — дострокова перемога росіянина, який зумів об'єднати титули чемпіона світу за версіями WBC та IBF в напівважкій вазі.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Гвоздик захистив титул чемпіона світу, перемігши Нгумбу технічним нокаутом. У 2017 році на боксерському ринзі Гвоздик здобув перемогу над Бейкером. Раніше Гвоздик захистив титул чемпіона світу з боксу, нокаутувавши Стівенсона в 11 раунді. Після цього у Стівенсона була підозра на інсульт, його ввели в кому.