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  • Гвоздик нокаутом програв Бетербієву бій за два пояси чемпіона світу
19 жовтня 2019, субота, 09:44 122
Спорт 2019-10-19T09:48:13+03:00
Українські Новини
Гвоздик нокаутом програв Бетербієву бій за два пояси чемпіона світу

Гвоздик нокаутом програв Бетербієву бій за два пояси чемпіона світу

Бокс, Олександр Гвоздик

Український боксер Олександр Гвоздик достроково поступився росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBC та IBF в напівважкій вазі.

Як пише sportarena, вже в кінці першого раунду російський боксер відправив українця в нокдаун, хоча на перший погляд Гвоздик сам втратив рівновагу. Цікаво, що перед стартом другого раунду суддя не зарахував нокдаун. У наступних раундах суперники намагалися діяти активно, обидва йшли в атаку і наносили точні удари.

У другій половині поєдинку росіянин почав діяти агресивніше, а в дев'ятому раунді остаточно перехопив ініціативу. У десятому раунді Бетербієв тричі відправив Гвоздика в нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Як підсумок — дострокова перемога росіянина, який зумів об'єднати титули чемпіона світу за версіями WBC та IBF в напівважкій вазі.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Гвоздик захистив титул чемпіона світу, перемігши Нгумбу технічним нокаутом. У 2017 році на боксерському ринзі Гвоздик здобув перемогу над Бейкером. Раніше Гвоздик захистив титул чемпіона світу з боксу, нокаутувавши Стівенсона в 11 раунді. Після цього у Стівенсона була підозра на інсульт, його ввели в кому.

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