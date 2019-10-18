У Берліні хочуть призначити відповідального за боротьбу із самотністю

У берлінському відділенні Християнської демократичної партії канцлера Ангели Меркель хочуть ввести посаду уповноваженого з питань самотності, повідомляє "Європейська правда".

Кожне друге домашнє господарство в Берліні складається з однієї людини. Існують гарячі лінії для літніх людей, професійно організовані вечірки і групи допомоги в Facebook. Тим не менш у ХДС вважають, цього недостатньо.

"Для того, щоб всіх координувати, потрібен штатний співробітник", - сказав офіційний представник ХДС Майк Пенн.



Він також пояснив, що волонтерської роботи мало для боротьби з проблемою самотності в місті.

За повідомленням берлінської щоденної газети Tagesspiegel за 2018 рік, в минулому році 1300 осіб займалися волонтерською роботою по боротьбі з самотністю.

Також в повідомленні говориться, що щонайменше 300 осіб на рік помирають у своїх квартирах самотніми і непоміченими. Іноді про їх смерті дізнаються через тижні. Відзначається, що в пресі і соцмережах Берлін отримав прізвисько "Столиця самотності".

Опитування, проведене урядом в травні, показало, що з 2011 по 2017 рік кількість німців у віці від 45 до 84 років, які повідомили, що іноді відчували себе дуже самотньо, зросла на 15%.

В деяких вікових групах ця кількість зросла на 59%. Щонайменше кожен четвертий підліток іноді повідомляв про почуття самотності.



Нагадаємо, раніше Ілон Маск розповів про свою самотність.