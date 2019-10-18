АсМАП та СК "Перша" виплатять компенсацію українським перевізникам, якщо суд підтримає АМКУ, - ЗМІ

Якщо Північний апеляційний господарський суд 21 жовтня 2019 р. задовольнить скаргу Антимонопольного комітету, АсМАП та СК "Перша" заплатять українським міжнародним перевізникам 40 млн грн - подвійний розмір збитків, понесених перевізниками через те, що АсМАП і СК "Перша" змусили перевізників необгрунтовано заплатити за книжки МДП (включно зі страхуванням цивільної відповідальності автовласників) 20 млн грн в 2016-2018 роках.

Про це заявив генеральний директор компанії-перевізника ВАСТ-ТРАНС, екс-глава Укртрансінспекції Валерій Черненко в коментарі Першому Діловому Каналу, пише Апостроф.

"Ми сподіваємося, що верховенство права, закону і справедливість будуть встановлені в наших судах. Ну, окрім Апеляційного суду є ще Верховний суд. Звичайно, і там може бути поставлена остаточна крапка. Але рішення апеляційної інстанції вступає в законну силу, і це дає українським перевізникам можливість звернутися до суду з вимогою про повернення надміру сплачених грошей в подвійному розмірі ", - сказав він.

Як писало ІА УНІАН, українські перевізники могли переплатити за книжки МДП (TIR Carnets - дозволу на транскордонні вантажні перевезення) понад 20 млн гривень в 2016-2018 роках.

"Необгрунтований дохід формувався на різниці між тарифами, які АсМАП декларував перед IRU (Міжнародний союз автомобільного транспорту) і тарифами, які, як випливає з наших даних, АсМАП в зв'язці з СК "Перша" закладала в ціну послуги для перевізників. У результаті, в 2016 році українські перевізники переплатили близько 200 тис. швейцарських франків. У 2017 і 2018 роки переплата досягла 300 тис. франків на рік", - стверджувало джерело.

Це відбулося на тлі монопольного становища СК "Перша" на ринку страхування відповідальності міжнародних автомобільних перевізників. Рішення про монопольне становище страховика і зловживання ним, АМКУ ухвалив 30 серпня 2018 року. Цим же рішенням, суд оштрафував СК "Перша" на 3,66 млн грн. Але 23 травня 2019 року Київський господарський суд визнав рішення АМКУ недійсним.

Тепер, якщо 21 жовтня 2019 р апеляційний суд визнає законність рішення АМКУ, перевізники отримають право вимагати подвійний розмір надміру сплаченого за книжки МДП. Це підтвердила і колишня держуповноважених АМКУ Агія Загребельська в коментарі виданню Нова влада.

"У випадку, якщо апеляційний суд підтримає позицію, що СК "Перша" була монополістом на цьому специфічному страховому ринку і зловживала своїм монопольним становищем, то споживачі таких послуг компанії зможуть отримати в судовому порядку відшкодування шкоди, заподіяної таким зловживанням, в подвійному розмірі. Адже рішення Апеляційного суду набирає законної сили негайно, і чекати результатів оскарження в касаційній інстанції, якщо таке буде, немає необхідності", - повідомила вона.

Згідно даних сервісу YouControl, Асоціації між ународного автомобільних перевізників (АсМАП) України належить 24% акцій ПрАТ СК "Перша", а особисто президенту АсМАП Леоніда Костюченка - 22,4% акцій страхової компанії. Ні Леонід Костюченко, ні АсМАП, ні СК "Перша" офіційно не коментували оприлюднені ЗМІ дані про невиправдану вигоду, отриману від подорожчання книжок МДП для українських перевізників.