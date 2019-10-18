Наземне метро на Троєщину буде повноцінним і зможе виконувати такі ж функції, як підземка, – Петрук

Ініціатива депутата Верховної Ради України Олександра Ткаченка (фракція "Слуга народу") щодо будівництва лінії наземного метро на Троєщину у Києві стане повноцінною альтернативою підземного, але менш витратною і більш простою в реалізації.

Про це заявив автор проекту наземного метро в Києві, транспортний інженер і фахівець в області транспортного аналізу та планування Віктор Петрук.

За словами інженера, порівнюючи з "підземкою", наземне метро на Троєщину буде мати 3 головні переваги. Це терміни – проект можна реалізувати лише за 1-1,5 року. По-друге, ця ініціатива обійдеться місту в 10 разів дешевше. По-третє, наземне метро позбавить Київ постійних збитків, що пов'язані з нераціональним використанням існуючої рейкової інфраструктури.

"Наземне метро здатне вирішити, ті ж завдання, що й підземне, лише за менші гроші: замість 2,5 млрд доларів – 250 млн доларів. Проект можна реалізувати лише за рік-півтора. Вже є готова інфраструктура, але її зараз використовують нераціонально, місто несе збитки. При цьому повноцінну "підземку" жителям Троєщини доведеться чекати до 2035 або навіть 2045 року. На будівництво такого метро Києв просто не має грошей. Поки їх знайдуть – пройде 10 років. Інше питання, що в Києві ніколи не будували більше 1 станції на рік, а тепер Кличко обіцяє 15 за 5 років. З інженерної точки зору – це вкрай складно", – пояснив експерт.

Петрук додав, що основна проблема полягає саме у фінансуванні та нераціональному використанні бюджетних грошей. За його словами, 2,5 млрд доларів – це 5-річний сукупний бюджет розвитку всього міста Києва. Якщо взяти ці гроші з бюджету і почати будувати метро на Троєщину, то 5 років у столиці не буде грошей ані на нові мости, ані на розв'язки. У той же час, іноземні інвестори виділяти кредити під цей проект також не хочуть – занадто велика сума.

На думку Петрука, залучити інвесторів до будівництва наземного метро на Троєщину буде значно простіше і вони готові працювати в цьому напрямку вже зараз, але їх стримує столична мерія.

"Ми презентували проект наземного метро на Троєщину у Світовому банку, IFC, ЄБРР. Ці донори готові профінансувати проект, але їх стримує, що сам місто, столична мерія не хоче. А ось підземне не хочуть інвестори. Світовий банк зараз робить проект для Києва ТRT – система масових пасажирський перевезень для Троєщини. У складі цього проекту різні альтернативи, навіть будівництво ще одного мосту. Але серед них немає метро в розумінні Кличка", – заявив Петрук.

Нагадаємо, напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що для будівництва підземного метро на Троєщину потрібно ще 5 років. І хоча те ж саме столичний градоначальник заявляв 2015 році, він стверджує – проект можна реалізувати.

У той же час, народний депутат України і головний претендент на посаду голови Київської міської державної адміністрації Ткаченко зараз виступив з альтернативною ініціативою наземного метро за проектом Петрука.