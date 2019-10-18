підписатися на розсилку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
  • Новини
  • Події
  • У Харківській області в легковик з немовлям всередині влетіла вантажівка, є загиблі
18 жовтня 2019, пʼятниця, 16:41 10
Події 2019-10-18T16:45:54+03:00
Українські Новини
У Харківській області в легковик з немовлям всередині влетіла вантажівка, є загиблі

У Харківській області в легковик з немовлям всередині влетіла вантажівка, є загиблі

ДТП, смертельна ДТП, ДТП у Харківській області
ДТП у Харківській області. Фото: Нацполиция
ДТП у Харківській області. Фото: Нацполиция

В Харківській області вантажний автомобіль врізався в припаркований на узбіччі легковий автомобіль ВАЗ. В результаті аварії загинув водій легковика. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області

Так, повідомляється, що вантажний автомобіль "МАН", який рухався на 126 км автодороги "Харків-Красноград-Перещепине" в напрямку міста Красноград, скоїв зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем "ВАЗ".

За даними правоохоронців, в результаті ДТП загинув 29-річний водій легковика. Його 22-річну дружину і дитину 2019 року народження з травмами доставили в лікарню міста Новомосковськ Дніпропетровської області.

Ще один 51-річний пасажир автомобіля "ВАЗ" та 35-річний водій вантажівки були доставлені для обстеження в Красноградську лікарню.

ДТП в Харківській області. Фото: НацполицияДТП в Харківській області. Фото: Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Більше новин про: ДТП смертельна ДТП ДТП у Харківській області

Архів
Новини
Наземне метро на Троєщину буде повноцінним і зможе виконувати такі ж функції, як підземка, – Петрук 17:33
Зеленський. Скріншот: YouTube/Archie Goodwin
Зеленському дозволили пограти з молотком в парламенті в Латвії 17:26
У київському метро через чоловіка, що впав на рейки, зупиняли рух поїздів 17:06
Рада прийняла закон про анбандлінг у першому читанні 16:59
"Єврооптимісти" закликали нардепів заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі 16:55
більше новин
Наземне метро на Троєщину буде повноцінним і зможе виконувати такі ж функції, як підземка, – Петрук 17:33
Рада ліквідувала два військових звання 16:26
Невідомі публічно поглумилися над прапорами Ізраїлю і України в Одесі 12:31 Фото
Картина з гільз з обличчям Путіна. Фото:
Гладковського затримали за картину 18:33
Банк "Аркада" та Industrial Innovation Group запускають перший в Україні блокчейн даних і вимірну одиницю "ОдІн" 14:45
більше новин
Клініка торгувала органами. Фото: Інформатор
Приватна медклініка на Воскресенці в Києві торгувала людськими органами 08:45
Продаж чи хабар? - Соцмережі обурені роздачею "Юзіком" квитків на концерт "Кварталу 95" у Раді 20:08
Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою 23:51
Гладковський оголосив голодування 17:31
Українцям обмежили право подавати скарги у Велику палату Верховного Суду: закон підписано 20:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok