У Харківській області в легковик з немовлям всередині влетіла вантажівка, є загиблі

В Харківській області вантажний автомобіль врізався в припаркований на узбіччі легковий автомобіль ВАЗ. В результаті аварії загинув водій легковика. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області

Так, повідомляється, що вантажний автомобіль "МАН", який рухався на 126 км автодороги "Харків-Красноград-Перещепине" в напрямку міста Красноград, скоїв зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем "ВАЗ".

За даними правоохоронців, в результаті ДТП загинув 29-річний водій легковика. Його 22-річну дружину і дитину 2019 року народження з травмами доставили в лікарню міста Новомосковськ Дніпропетровської області.

Ще один 51-річний пасажир автомобіля "ВАЗ" та 35-річний водій вантажівки були доставлені для обстеження в Красноградську лікарню.

ДТП в Харківській області. Фото: Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.