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18 жовтня 2019, пʼятниця, 15:47 7
Життя 2019-10-18T16:15:01+03:00
Українські Новини
Померла одна з найвідоміших балерин XX століття: вона була практично сліпою

Померла одна з найвідоміших балерин XX століття: вона була практично сліпою

Смерть, Балет, Балерина, Смерть артиста

Кубинська балерина Алісія Алонсо померла у віці 98 років, повідомляє "Російська служба BBC" з посиланням на державні ЗМІ країни.

Алонсо - одне з великих імен XX століття. Народжена на Кубі балерина почала сліпнути ще в юності і все життя танцювала, не бачачи майже нічого, крім вогнів рампи на сцені. Після революції 1959 року вона разом з Фіделем Кастро заснувала Національний театр балету Куби.

"Алісія Алонсо пішла від нас і залишила величезну порожнечу, але також і неповторну спадщину. Завдяки їй Куба стала однією з провідних балетних країн у світі. Дякую, Алісія, за твою нетлінну працю", - заявив президент країни Мігель Діас-Канель.

Алісія Алонсо. Скріншот: ВВСАлісія Алонсо. Скріншот: ВВС

Алісія Ернестіна де ла Карідад Мартінес дель Хойо народилася 21 грудня 1921 року. Вперше вона вийшла на сцену в 1931 році і з того моменту закохалася в балет. У віці 16 років вона вийшла заміж за однокласника Фернандо Алонсо, і разом вони переїхали в Нью-Йорк, вступивши в трупу під назвою "Бродячий балет". Три роки потому вона різко почала втрачати зір: лікарі поставили діагноз - відшарування сітківки.

"Я жахливо страждала, мені робили різні операції на очах. Відшарування сітківки. Це було жахливо. Мені заборонили різко нахиляти голову і навіть крутити головою з боку в бік. Два роки я була в такому стані. Мені сказали, що я ніколи більше не буду танцювати. Але ось - я стала танцювати знову", - розповідала Алонсо.

В періоди відновлення після операцій на очах викладачі приходили до неї і пояснювали їй па для партії Жизелі. Вона розучувала на пальцях рук рухи ніг. Операцій було кілька і допомогли вони лише на час. Проблеми із зором повернулися пізніше: в якийсь момент їй доводилося танцювати, не бачачи майже нічого на сцені і орієнтуючись тільки на вогні рампи.

Незважаючи на це, до кінця 40-х років ХХ століття Алісія Алонсо станцювала всі головні партії світового балету і в Нью-Йорку і в Лондоні - особливо виділялася її Жизель. У 1948-му вона заснувала в Гавані власну балетну трупу. За її словами, кожен раз, коли вона приїжджала додому на Кубу, її починало мучати питання: чому не можна зробити так, щоб на її батьківщині балет був доступний кожному?

За сім років до цього на Кубі відбулася революція. Алонсо вирішила організувати національний театр балету. Як стверджується в біографії балерини, виданої в 1981 році, Фідель Кастро запитав у неї, скільки грошей їй потрібно, щоб сформувати балетну трупу. За її спогадами, вона назвала суму в 100 тисяч доларів.

"Ми дамо вам 200 тисяч", - відповів Кастро.

Національна трупа дійсно принесла балет в життя кожного кубинця: вони давали вистави прямо на заводах і фабриках і їздили країною. Алонсо залишалася керівником театру, коли їй було вже за сімдесят. Ба більше, в цьому віці вона продовжувала танцювати.

Популярність Алонсо на Кубі настільки велика, що її ім'ям назвали парфуми. Відомо і кафе-морозиво "Коппелія", назване по одній із знаменитих ролей балерини. В СРСР Алісія Алонсо бувала понад 15 разів.

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