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18 жовтня 2019, пʼятниця, 15:58 7 Прес-реліз
Медицина 2019-10-18T16:45:01+03:00
Українські Новини
Клінічні дослідження підтвердили ефективність "Амізону" АТ "Фармак" для лікування та профілактики грипу та ГРВ

Клінічні дослідження підтвердили ефективність "Амізону" АТ "Фармак" для лікування та профілактики грипу та ГРВІ

Проведені клінічні дослідження підтвердили ефективність препарату "Амізон" великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) для лікування та профілактики грипу та ГРВІ.

Про це йдеться в публікації інтернет-видання Український Медичний Часопис.

Відповідно до публікації, жодна з інфекційних хвороб сучасності не має такого поширення, як грип, при цьому щорічно виникають сезонні епідемії, під час яких в Україні хворіють 3-7 млн чоловік.

У той же час, в останні роки багато нарікань на низьку ефективність протигрипозних вакцин, незважаючи на їх високу якість.

Зокрема, проблема низької ефективності вакцин комплексна, а причин цього явища на сьогодні кілька, основна з них - одночасна циркуляція двох різних генетичних груп вірусів грипу A (H3N2), а саме 3С.2а і 3С.3а.

Тому пошук ефективних противірусних препаратів - це запит суспільства, хоча він високовартісний і тривалий.

" Проте ефективні противірусні препарати вдається винайти лише зрідка. Наразі дослідження офіцинальних препаратів на наявність у них противірусних властивостей є шляхом, що спрощує їх впровадження у медичну практику. "Амізон" (енісаміум йодид) — саме такий препарат", - наголошується в публікації.

Зокрема, з 2008 року почалися широкомасштабні як неклінічні, так і клінічні дослідження енісаміум йодиду у всьому світі, які показали його ефективність.

"Нами проведене дослідження щодо визначення противірусних властивостей енісаміуму йодиду в експерименті на культурі клітин стосовно вірусу грипу А(H1N1)pdm 2009. Для проведення досліджень препарат "Амізон" (енісаміум йодид) одержано від українського виробника АТ "Фармак"... Отримані нами дані щодо противірусної дії енісаміуму йодиду стосовно вірусу грипу in vivo на культурі клітин аденокарциноми легень людини А549 повністю збігаються з попередньо проведеними роботами у західних закордонних лабораторіях, зокрема ефект подібний до такого, раніше показаного на культурі клітин dNHBE американськими дослідниками" - відзначається в публікації.

У публікації наголошується, що оскільки вираженість клінічного ефекту будь-якого противірусного препарату залежить від своєчасного його застосування, дуже важливо застосовувати ці препарати при перших ознаках захворювання — підвищенні температури тіла і/чи респіраторних симптомах.

При цьому наявність у домашній аптечці препарату "Амізон" може забезпечити якнайшвидше його застосування та прискорити одужання.

Як повідомляли Українські Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

 
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