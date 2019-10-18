"Не можна торгувати землею, яка полита нашою кров'ю": учасники АТО і переселенці проти відкриття ринку землі до завершення війни на Донбасі

"Не можна торгувати землею, яка полита нашою кров'ю": учасники АТО і переселенці проти відкриття ринку землі д

Об'єднання учасників АТО і переселенців проти відкриття ринку землі до завершення війни на Донбасі.

Про це вони сказали під час прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.

Так, учасник АТО, переселенець, екс-депутат Луганської міської ради та мер Олександрівська (Луганська область) Микола Греков заявив, що законопроект про відкриття ринку землі не враховує прав тимчасово переміщених осіб (ВПО).

"У нас офіційно 1,5 млн переселенців ... яким чином вони зможуть скористатися своїм правом на ділянку землі? В законі про це нічого не сказано. Цей закон порушує конституційні права людини. Не можна приймати закони, якими не зможуть скористатися 12% населення України ", - заявив він.

Більш того, за словами Грекова, в проекті закону взагалі не йдеться про ситуацію із земельними ділянками громадян України в анексованому Росією Криму.

Член асоціації "ВПО України", член робочої групи з питань соціальної допомоги ВПО при Одеській обласній адміністрації Людмила Шейко також заявила, що зареєстрований у Верховній Раді законопроект ігнорує права переселенців.

За її словами, відкривати ринок землі не можна, поки не створено Державний реєстр ВПО і не розроблений механізм отримання права власності на землю, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

"Як представник південної частини України ми проти цього ... Цей законопроект взагалі не повинен прийматися до завершення війни в Україні", - сказала вона.

Голова ГО "Ти потрібен Україні" та ГО "Сільніші разом" Лілія Вірьовкіна зазначила, що законопроект не пройшов публічне обговорення.

Також він не вирішує питання, як виключити можливість придбання української землі росіянами або колаборантами.

Її позицію підтримав екс-глава військово-цивільної адміністрації міста Золоте (Луганська область) Костянтин Ільченко.

Він повідомив, що Росія за допомогою колаборантів вже почала вживати заходів для скупки української землі в своїх військових цілях.

Ільченко вважає, що перед відкриттям ринку землі критично важливо прийняти в Раді закон про колаборантів.

"Росія не пошкодує мільярдів доларів, щоб знищити Україну", - підкреслив він.

Голова "Центру стратегічних досліджень" Павло Жовніренко підкреслив, що соцопитування показують негативне ставлення громадян до відкриття ринку землі.

На його думку, поспішне рішення цього питання може викликати "Земельний Майдан".

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігор Мазур заявив, що омбудсмен розгляне масові скарги громадян, які протестують проти ринку землі.

На його думку, перед прийняттям законопроекту, необхідно провести перепис населення в Україні і дізнатися, скільки громадян взагалі мають земельний пай і що збираються з ним робити надалі.

Представник руху ветеранів АТО В'ячеслав Серпокрилов заявив, що вважає неприпустимим продаж землі в умовах триваючої війни.

"Я однозначно вважаю, що це злочин - торгувати землею, в той час, коли ми в буквальному сенсі поливаємо її кров'ю кожен день", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив Верховній Раді прийняти закон про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запровадження ринку землі до грудня.