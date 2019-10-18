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18 жовтня 2019, пʼятниця, 13:16 5
Верховна Рада і партії 2019-10-18T13:30:01+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ не буде голосувати за проект держбюджету, в якому не враховані пропозиції опозиції, – Бойко

ОПЗЖ не буде голосувати за проект держбюджету, в якому не враховані пропозиції опозиції, – Бойко

Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Держбюджет-2020
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко повідомив, що його фракція не буде голосувати за проект державного бюджету на 2020 рік так як проект не спрямований на підтримку людей і не враховує внесені пропозиції опозиції.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Політик зазначив, що фракція ОПЗЖ внесла 221 поправку до проекту держбюджету-2020 рік, проте лище 1 з них була врахована.

"Ці поправки дають можливість підтримати людей та підвищити їх соціальний захист, збільшити зарплати і пенсії, передбачають зменшення виплат на силовиків. Це ті ж позиції, які ми відстоювали останні 5 років. На жаль, була врахована лише одна поправка, яка передбачає збільшення виплат при народженні дитини. Раніше було по 40 тис. гривень на дитину, тепер буде 100 тис. гривень за 1-у дитину, 200 тис. гривень - за 2-у та 400 тис. гривень за 3-ю та наступних. Це добре, ми наполягали на цьому. Але це лише частина того, що потрібно зробити, щоб підтримати людей", – сказав Бойко.

Співголова фракції підкреслив, що опозиціонери не будуть голосувати за цей проект бюджету.

"У попередні 5 років ми не голосували за жоден бюджет, адже вони вели до будівництва поліцейської держави з бідним населенням. На жаль, сьогодні продовжується така ж тенденція. Наші поправки не були враховані. Цей бюджет – це фактично бюджет поточного року. Ми не будемо його підтримувати", – наголосив опозиційний політик.

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