Харківський аеропорт Ярославського запустив пряме сполучення зі Львовом та Прагою

Вперше в своїй історії Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, надає мандрівникам прямі регулярні перельоти в Львів і Прагу.

Вранці 17 жовтня українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines відправила перший рейс за маршрутом Харків-Прага. Як повідомили в прес-службі аеропорту Ярославського, перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень - по четвергах і неділях. Вартість квитків в одну сторону без урахування багажу - від 1501 гривні, час перебування авіалайнера в дорозі складе 2 години 35 хвилин.

Увечері цього ж дня SkyUp Airlines відправила перший прямий регулярний рейс за маршрутом Харків-Львів. Надалі перельоти будуть виконуватися в ці ж дні за ціною від 639 гривень. Квитки на цих напрямках доступні мандрівникам на сайті skyup.aero, а також в авіакасах аеропорту і в квиткових агентствах.Ранее авіакомпанія SkyUp Airlines і аеропорт Ярославського запустили з Харкова прямі рейси до Барселони, Ларнаки, Одеси, Ріміні і Кутаїсі, постійно розширюючи географію прямого сполучення першій столиці України з європейськими діловими і культурними столицями, а також популярними серед мандрівників туристичними локаціями.

"Наступною подією для Міжнародного аеропорту" Харків "стане відкриття лоукост-рейсів до Києва, на додаток до існуючих. Перші перельоти стануть доступні з 25 жовтня і будуть здійснюватися тричі на тиждень за ціною від 498 гривень, - анонсувала компанія-оператор міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського. - Таким чином, харків'яни зможуть літати до столиці на лайнерах двох авіаперевізників - "МАУ" і SkyUp Airlines".

Також з 29 жовтня, SkyUp Airlines відновить рейси з Харкова до Шарджі (ОАЕ) за ціною від 3218 грівен.SkyUp Airlines - український лоукост-авіаперевізник, заснований в 2016 році і виконує польоти з травня 2018 року. Лайнери авіакомпанії здійснюють рейси в різні європейські та східні країни з п'яти українських мегаполісів: Києва, Харкова, Львова, Одеси і Запоріжжя. Флот компанії сформований з літаків Boeing 737-800 NG і Boeing 737-700 NG.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення європейського континентального чемпіонату з футболу в 2012 році Євро-2012. Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, який йому належить.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.