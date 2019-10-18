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18 жовтня 2019, пʼятниця, 12:34 286
Економіка 2019-10-18T12:38:24+03:00
Українські Новини
British American Tobacco зупинила виробництво в Україні через "маржу Холодова", - ЗМІ

British American Tobacco зупинила виробництво в Україні через "маржу Холодова", - ЗМІ

Прилуки, В.А.Т. – Прилуки

Міжнародна компанія British American Tobacco з 11 жовтня закрила тютюнову фабрику "В.А.Т.-Прилуки".

Про це з посиланням на лист фінансового директора компанії Тараса Павлуся пише видання The Page.

В листі, зокрема, йдеться, що у зв'язку з припиненням виробництва "В.А.Т.-Прилуки" просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, сплачених за них.

Нагадаємо, що компанії "Філіп Морріс Україна", "БритішАмерикан Тобакко Україна", "JTI" та "Імперіал Тобакко" 9 жовтня заявили, що розглядають можливість скорочення виробництва і подальшого припинення роботи фабрик на території України через те, що Верховна Рада прийняла нову законодавчу норму про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.

За оцінками експертів, у разі остаточного ухвалення цієї поправки, яка вже отримала назву "маржа Холодова", близько 25% сигаретного ринку перейде "в тінь".

Окрім того, фахівці застерігають, що нововведення призведе до згортання виробництва в Україні, зменшення надходжень до бюджету та негативно позначиться на інвестиційному кліматі.

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