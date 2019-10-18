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  • Атаки на "Криворіжсталь" і реприватизація "Укртелекому" несуть збитки для держави та іміджеві втрати, - політолог
18 жовтня 2019, пʼятниця, 12:27 274
Економіка 2019-10-18T12:45:01+03:00
Українські Новини
Атаки на "Криворіжсталь" і реприватизація "Укртелекому" несуть збитки для держави та іміджеві втрати, - політо

Атаки на "Криворіжсталь" і реприватизація "Укртелекому" несуть збитки для держави та іміджеві втрати, - політолог

Заяви про можливу реприватизацію чи націоналізацію "Криворіжсталi" та "Укртелекому", атаки на крупний бізнес коштують державі надто дорого в фінансовому, іміджевому та політичному планах. Це вкрай негативно вкливає на інвестиційний клімат. Про це політичний експерт Микола Давидюк написав на свої сторінці у Facebook. 

"Олігархічні комбінації коштують державі надто дорого в фінансовому, іміджевому та політичному планах. Політичні атаки, котрі ми спостерігаємо, викликані банальним бажанням місцевих олігархів видворити із країни іноземний капітал. Котрий і податки сплачує, і стандарти впроваджує, і з ним конкурувати важко. Тому атаки - це інструмент зміни власника або підпорядкування поточного власника під себе. Проте в результаті ми отримуємо чергове марнування нашого інвестиційного клімату, міжнародні скандали та потенційно втрачені інвестиції", - пише Давидюк.

За його словами, навіть якщо державні органи мають питьання до "Криворіжсталi" чи "Укртелекому" необхідно не чинити політичний тиск чи ініціювати зміну власника, а вести цивілізований процес, спрямований на дотримання обіцянок та виконання своїх зобов’язаннь.

"Адже якщо із трьох тисяч планової великої приватизації ми повертатимемо кожне із підприємств і виплачуватимемо кожному гроші, а не йтимемо в суд із вимогами виконання зобов'язань - далеко ми так точно не пройдемо і державний бюджет явно не наповнимо", - переконаний експерт.

Також Давидюк зауважив, питання приватизації має й політичний характер. Зокрема, йдеться про репутаційні ризики для команди Президента Володимира Зеленського. Політолог зазначає, що у разі початку реприватизаційних процесів, Зеленський втратить легітимність в очах Заходу та довіру прихильників.

Нагадаємо, на початку жовтня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році Уряд очікує отримати 5-6 млрд грн прибутку від малої приватизації. Водночас у проекті держбюджету на 2020 рік, внесеному Урядом, план приватизації знижений з 17 до 5 млрд грн. За підсумками першого півріччя 2019 року держбюджет отримав від приватизації 265 млн грн.
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