Київстар підключив до 4G ще 50 населених пунктів у 6 областях України

Швидкісний мобільний інтернет за технологією 4G/LTE доступний у 6867 населених пунктах. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Київстар збільшив територію мережі 4G у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Хмельницькій областях. Швидкісним мобільним інтернетом за технологією LTE можуть користуватись мешканці ще 50 населених пунктів цих областей. Серед таких населених пунктів - Турбів, Перегінське, Білогір’я, Гніздичів, Ізяслав, тощо.

Мережа 4G Київстар працює у 6867 населених пунктах, з яких 90% розташовані у сільській місцевості. Загальна кількість мешканців на території доступності 4G зв’язку - понад 29 млн осіб, або 70% населення України. На сьогодні в мережі Київстар послугами 4G скористалось понад 7 млн 500 тисяч абонентів.

Нагадаємо, що за результатами дослідження міжнародної компанії Ookla, в 2019 році середня швидкість мобільного інтернету в Україні зросла до 20,9 Мбіт/c, у порівнянні з 16,17 Мбіт/c у 2018 році. Лідером швидкості мобільної передачі даних є компанія Київстар.

Як вважають експерти Київстар, зростання середньої швидкості мобільного інтернету в Україні пов’язано із активним переходом абонентів до більш прогресивних технологій передачі даних. Наприклад, в мережі Київстар послугами 4G вже скористались понад 7 млн 500 тисяч абонентів.

Щоб користуватись послугами 4G абонентові потрібен відповідний смартфон з підтримкою технології LTE та USIM-картка. Замінити стару SIM-карту на USIM можна безкоштовно в більше 8 тисячах торгових точок по всій Україні.