"Зелені тарифи" залишаться незмінними, - Милованов

Перегляду "зелених тарифів" не буде, для України важливо не змінювати правила. Про це написав Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з керівництвом ЄБРР, повідомляє "Обозреватель".

"Оксана Маркарова та я зустрілися із президентом та віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку. Обговорили питання економічного розвитку, підтримки реформ в Україні, кращих, ніж очікувано, результатів у економіці, а також питання зелених тарифів (важливо не змінювати правила) та ядерного регулювання", – написав Милованов.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань енергетики та ЖКП, який очолює Андрій Герус, запропонував знизити "зелені тарифи", незважаючи на те, що законодавством України гарантовано збереження їх стабільними до 2030 року.

Раніше банкір департаменту електроенергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна заявила, що ретроспективний перегляд "зеленого тарифу" завдасть шкоди Україні, оскільки країна виплатить за позовами до міжнародних судів значно більше, ніж хочуть заощадити ініціатори такого рішення, а також це відверне іноземних інвесторів.

Посол Норвегії в Україні Уле Хорпестад наголосив, що для інвесторів стабільні умови для інвестицій – це фундаментальне питання, і вони негативно відреагують на ретроспективний перегляд "зеленого тарифу".