Приватна медклініка на Воскресенці в Києві торгувала людськими органами

У четвер, 17 жовтня, правоохоронці накрили медичну клініку, яка торгувала людськими органами на чорному ринку. У будівлі знаходилися ємності з рідким азотом, які були підписані як "нирки" і "серце". Власник клініки, повністю заперечує пред'явлені звинувачення.

Як повідомляє Інформатор, обшуки в "Медичному центрі Інститут сімейної медицини плюс" за адресою вулиця Курнатовського, 20, розпочалися близько 16:30.

Правоохоронці повідомили, що давно стежили за підозрілими діями медустанови і коли назбирали достатньо доказів, було прийнято рішення провести обшук. В будівлі оперативні працівники виявили контейнери з рідким азотом, які були підписані як "нирки" і "серце". За попередньою версією, матеріалом для продажу служили органи викрадених раніше людей. Крім того, у приміщенні знаходився величезний сейф. У ньому, по всій видимості, знаходились документи та гроші. За словами співробітників поліції, сховище зроблено на замовлення. У прибулих на місце рятувальників ДСНС не вийшло розкрити навіть гідравлічними ножицями.

У свою чергу, власник клініки і його адвокат, які також перебували на місці подій, повністю заперечували, що медзаклад займався незаконною торгівлею органами. Вони заявили, що у клініки серйозне ім'я і вона працює в тому числі і з іноземцями, а події, що відбуваються сильно псують імідж України на міжнародній арені. Крім того, додали вони, в момент початку обшуку в приміщенні знаходилася іноземка, яка нещодавно перенесла операцію і правоохоронці могли потривожити її спокій.

На місці працювали співробітники Головного управління поліції Києва та Департаменту по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Допомога співробітникам правоохоронних органів надавала громадська організація "Автопатруль Майдан". Деталі пригоди встановить слідство.

Клініка торгувала органами. Фото: Інформатор

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві СБУ затримала угруповання, яка торгувала людськими органами.

В Одесі був затриманий 20-річний торговець людьми. А на київському вокзалі затримали групу зловмисників, які вербували підлітків для продажу органів в РФ.