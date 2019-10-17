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  • У Полтавській області у вигрібній ямі загинули три людини
17 жовтня 2019, четвер, 19:55 12
Події 2019-10-17T21:04:50+03:00
Українські Новини
У Полтавській області у вигрібній ямі загинули три людини

У Полтавській області у вигрібній ямі загинули три людини

3 людини загинули при очищенні вигрібної ями у Лохвиці Полтавської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"16 жовтня о 17:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в результаті нещасного випадку на території приватного домоволодіння по вул. в Передсвітанковій с. Лохвиця при виконанні робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями загинуло 3 людини", - сказано в ньому.

За попередньою версією, люди загинули внаслідок отруєння небезпечними парами.

Співробітники ДСНС в захисному спорядженні дістали тіла загиблих з вигрібної ями.

Для проведення робіт залучалися 3 чоловіка особового складу служби та 1 одиниця техніки.

Обставини події встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, в Запорізькій області через отруєння у вигрібній ямі загинули 2 людини, 1 госпіталізовано. 46-річний чоловік найнявся чистити вигрібну яму і, як тільки спустився вниз, почав втрачати свідомість. На допомогу йому в яму спустилися 31-річний та 24-річний чоловіки, яким також стало погано. Місцеві мешканці своїми силами дістали 31-річного та 24-річного чоловіків та передали їх працівникам швидкої допомоги.

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