У Полтавській області у вигрібній ямі загинули три людини

3 людини загинули при очищенні вигрібної ями у Лохвиці Полтавської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.\r\n"16 жовтня о 17:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в результаті нещасного випадку на території приватного домоволодіння по вул. в Передсвітанковій с. Лохвиця при виконанні робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями загинуло 3 людини", - сказано в ньому.\r\nЗа попередньою версією, люди загинули внаслідок отруєння небезпечними парами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСпівробітники ДСНС в захисному спорядженні дістали тіла загиблих з вигрібної ями.\r\nДля проведення робіт залучалися 3 чоловіка особового складу служби та 1 одиниця техніки.\r\nОбставини події встановлюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Запорізькій області через отруєння у вигрібній ямі загинули 2 людини, 1 госпіталізовано. 46-річний чоловік найнявся чистити вигрібну яму і, як тільки спустився вниз, почав втрачати свідомість. На допомогу йому в яму спустилися 31-річний та 24-річний чоловіки, яким також стало погано. Місцеві мешканці своїми силами дістали 31-річного та 24-річного чоловіків та передали їх працівникам швидкої допомоги.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n