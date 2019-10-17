Прокурор Коломойського стоїть за скандалом Байдена, – ЗМІ

За ситуацією з можливими корупційними порушеннями сина колишнього віце-президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена Хантера в Україні стоїть колишній військовий прокурор сил антитерористичної операції (АТО) Костянтин Кулик.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна", посилаючись на видання The New York Times (NYT).

Видання написало, що саме Кулик підготував досьє зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings, що призвело до політичної напруги в США і справи про імпічмент чинного Президента США Дональда Трампа. В даному досьє стверджується, що українські прокурори мають докази корупції, що спрямована на особисте збагачення Джо Байдена.

NYT спробувало з'ясувати, чи зберігає Кулик контроль над цим розслідуванням після призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором, проте Генеральна прокуратура України не відповіла однозначно на запит. У той же час сам Кулик від інтерв'ю відмовляється, відомо лише, що у даній справі триває перевірка.

"Досьє Кулика не лише пожвавило "справу Байдена". Цей 7-сторінковий документ, який він поширив, також звинувачує американських дипломатів в приховуванні злочинів, які скоєні Байденом, - помилкова теорія, що зіграла роль в відкликання посла США в Україні Марі Йованович", - написало видання.

Також повідомляється, що в березні 2019 року Кулик разом з колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком координував дії з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, щоб просувати звинувачення проти Хантера Байдена. Однак перед 1-м туром виборів висунув звинувачення в корупції з боку оточення тодішнього Президента України Петра Порошенка. NYT вважає, що таким чином прокурор спробував заручитися підтримкою лідера виборчих перегонів та чинного Президента Володимира Зеленського.

Повідомляється, що в 2016 році самому Кулику висунили звинувачення в незаконному збагаченні, так як він володів великими грошовими активами, квартирами в центрі Києва і дорогим позашляховиком. У розпал цієї справи його перевели з військової прокуратури на пост начальника міжнародного відділу Генпрокуратури. На цій посаді Кулик почав займатися справою Burisma і Хантера Байдена.

В інтерв'ю The Hill в квітні прокурор заявив, що намагався передати уряду США дані про грубі порушення з боку демократів і американських дипломатів. Однак всі докази були заблоковані офіційними особами в посольстві США в Україні. У той же час Луценко заявляв, що не передавав досьє Рудольфу Джуліані.

Однак минулої п'ятниці в ході свідчень в Конгресі колишній посол США Марі Йованович припустила, що досьє Кулика та його основні положення проникли в американський уряд.

Нагадаємо, в березні 2019 року інформаційне агентство "УНІАН" повідомило, що прокурор у "справі Курченка" Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення колишнього Президента Петра Порошенка. Після чого Порошенко заявив, що Кулик "отримав наказ" від бізнесмена Ігоря Коломойського звинувачувати його у втручанні в "справу Курченка".

"Ще місяць тому у пана Кулика ще не було ніяких думок з цього приводу. Аж до того, як він вирішив поїхати до Ізраїлю. Я не чіпаю легенду, яка була в зв'язку з цією поїздкою. Але ми маємо обґрунтовану інформацію, пан Кулик під час своєї поїздки до Ізраїлю зустрічався з оточенням пана Коломойського. Та саме від нього пан Кулик отримав цей наказ. Та саме там він прийняв рішення зрадити присягу та зрадити закон", - підкреслив він.