Паризький зоопарк представив нового вихованця, якого називають однією з головних загадок природи

У середу зоопарк в Парижі представив своє нове тварина, яке отримало назву "слиз". Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, це тварина, яка не має ні рота, ні шлунка, ні очей, але може споживати їжу, перетравлювати її. Істота має майже 720 підлог, а також схильність до регенерації: може відновитися за дві хвилини, якщо розрізати навпіл.

Зовні експонат схожий на гриб, але функціонує як тварина.

"Слиз — це жива істота, яка відноситься до однієї з загадок природи", - розповів Бруно Давид, директор Паризького природничого музею, частиною якого є зоопарк.

Експонат був названий на честь науково-фантастичного фільму жахів "Крапля" 1958 року, в якому знявся молодий Стів Маккуїн, в якому інопланетна форма життя blob (Слиз) - поглинає все на своєму шляху в невеликому містечку штату Пенсільванія.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в одній з найглибших печер світу біологи знайшли "пекельну стоногу".

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