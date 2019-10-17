Бойко закликав Раду проголосувати законопроект про зниження цін на газ

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко закликав народних депутатів проголосувати законопроект №1122, що передбачає істотне зниження ціни на газ.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Зокрема він зазначив, що це перший законопроект для людей, а не для чиновників, який буде розглядати ця Верховна Рада.

"Цей законопроект не для чиновників "Нафтогазу", цей законопроект для людей. Він законодавчо закріплює економічно обґрунтовану ціну на газ. Суть його досить проста – ми беремо газ власного видобутку, собівартість якого приблизно 2 500 гривень за 1 тис. куб. метрів, змішуємо з імпортованим і отримуємо економічно обґрунтовану ціну. Сьогодні, з урахуванням цін на ринку, це приблизно 3 800 гривень за 1 тис. кубів. Це менше ніж те, що пропонує уряд, особливо з урахуванням початку опалювального сезону. Це шлях від енергетичної бідності, у яку занурили весь народ України цими шаленими тарифами", – підкреслив опозиційний політик.

За словами Юрія Бойка, те, що цей законопроект є в порядку денному – це вже перемога, адже проти нього був шалений спротив.

"Голосування за цей законопроект стане лакмусовим папірцем справжніх намірів народних депутатів. Хто його підтримає, той дійсно намагається поліпшити умови життя людей. Хто не підтримає – той за продовження ганебної політики минулої влади і тарифний геноцид. І люди це побачать", – сказав Бойко.