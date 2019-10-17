Шокін звернувся до ДБР через передачу в США секретної інформації керівництвом НАБУ, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало заяву колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна щодо розголошення співробітниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) даних, що становлять таємницю досудового розслідування, а також "зливу" персональних даних Шокіна співробітникам посольства США в Україні.\r\nПро це інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо з джерел у правоохоронних органах.\r\nЗаяву було подано Шокіним на підставі фактів, оприлюднених 9 жовтня депутатом Верховної Ради України Андрієм Деркачем (позафракційний), щодо тиску посольства США на правоохоронні органи України з метою втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах Америки.\r\nНа думку Шокіна, НАБУ незаконно отримало в Державній міграційній службі його особову картку, а також незаконно передало її посольству США. Даний "злив", на думку колишнього генпрокурора, був здійснений за для тиску на нього з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Розголошення вказаних даних здійснено умисно, з метою їх подальшого застосування шляхом вчинення віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом тиску на мене у спосіб поширення вищевказаних неправдивих відомостей про мене особистого характеру, через неприязнь, котра виникла у нього відносно мене, у зв’язку з виконанням у 2015 році службових обов’язків на посаді генерального прокурора України пов’язаних з розслідуванням Головним слідчим управлінням ГПУ кримінального провадження відносно екс-міністра екології України Миколи Злочевського та діяльності компанії Burisma Holding Limited (Кіпр), до складу співзасновників якої, зокрема, входив його син Хантер Байден", – йдеться в заяві Шокіна.\r\nВ документі Шокін просить ДБР негайно розпочати досудове розслідування на підставі вчинення кримінального правопорушення.\r\n"Прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення співробітниками Національного антикорупційного бюро України кримінального правопорушення, а саме порушення недоторканості приватного життя, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 182 КК України; негайно розпочати досудове розслідування та надати слідчим ДБР письмові вказівки; залучити мене - Шокіна В.М., до участі у кримінальному провадженні, як потерпілого", – вказано в заяві.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nРазом з тим, політолог Кирило Сазонов опублікував на свойї сторінці у соціальній мережі Facebook відскановані електронні копії заяви Шокіна.\r\nЯк відомо, 9 жовтня народний депутат України Андрій Деркач опублікував службове листування НАБУ і посольства США, згідно з яким перший заступник НАБУ Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж тривалий час надавав посольству США інформацію, яка негативно вплинула на перебіг подій в Україні та США.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗгідно з інформацією, наданою Деркачем, працівниця НАБУ Поліна Чиж отримала вказівку від співробітниці посольства США Ганни Ємельянової надати інформацію у справі колишнього міністра екології та власника «Burisma Group Миколи Злочевського.\r\nНародний депутат також оприлюднив суми коштів, що переказують представникам Burisma Group, серед яких фігурує і Хантер Байден. Згідно з документами, загалом на користь Хантера Байдена, Олександра Квасневського, Алана Аптера і Девона Арчера Burisma виплатила щонайменше 16,5 млн доларів.\r\nЗа словами Деркача, Шокін неодноразово звертався до директора НАБУ Ситника у рамках кримінального виробництва щодо Burisma, але постійно отримував формальні відписки. Діяльність Шокіна, на думку нардепа, викликала неприкрите роздратування Джо Байдена і його п’ятий за два роки візит до Києва, 7-8 грудня 2015 року, був присвячений вирішенню питання відставки Віктора Шокіна через справи Злочевського і Burisma.\r\nЯк повідомив Деркач, "предметом тиску став 1 млрд доларів кредитної гарантії, який США повинні були надати Україні: "Факт тиску визнав сам Байден у своєму виступі в раді міжнародних відносин США в січні 2018 року, та назвав Шокіна "сучим сином, який повинен бути звільнений".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n