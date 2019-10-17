Шокін звернувся до ДБР через передачу в США секретної інформації керівництвом НАБУ, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало заяву колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна щодо розголошення співробітниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) даних, що становлять таємницю досудового розслідування, а також "зливу" персональних даних Шокіна співробітникам посольства США в Україні.

Про це інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо з джерел у правоохоронних органах.

Заяву було подано Шокіним на підставі фактів, оприлюднених 9 жовтня депутатом Верховної Ради України Андрієм Деркачем (позафракційний), щодо тиску посольства США на правоохоронні органи України з метою втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах Америки.

На думку Шокіна, НАБУ незаконно отримало в Державній міграційній службі його особову картку, а також незаконно передало її посольству США. Даний "злив", на думку колишнього генпрокурора, був здійснений за для тиску на нього з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена.

"Розголошення вказаних даних здійснено умисно, з метою їх подальшого застосування шляхом вчинення віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом тиску на мене у спосіб поширення вищевказаних неправдивих відомостей про мене особистого характеру, через неприязнь, котра виникла у нього відносно мене, у зв’язку з виконанням у 2015 році службових обов’язків на посаді генерального прокурора України пов’язаних з розслідуванням Головним слідчим управлінням ГПУ кримінального провадження відносно екс-міністра екології України Миколи Злочевського та діяльності компанії Burisma Holding Limited (Кіпр), до складу співзасновників якої, зокрема, входив його син Хантер Байден", – йдеться в заяві Шокіна.

В документі Шокін просить ДБР негайно розпочати досудове розслідування на підставі вчинення кримінального правопорушення.

"Прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення співробітниками Національного антикорупційного бюро України кримінального правопорушення, а саме порушення недоторканості приватного життя, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 182 КК України; негайно розпочати досудове розслідування та надати слідчим ДБР письмові вказівки; залучити мене - Шокіна В.М., до участі у кримінальному провадженні, як потерпілого", – вказано в заяві.

Разом з тим, політолог Кирило Сазонов опублікував на свойї сторінці у соціальній мережі Facebook відскановані електронні копії заяви Шокіна.

Як відомо, 9 жовтня народний депутат України Андрій Деркач опублікував службове листування НАБУ і посольства США, згідно з яким перший заступник НАБУ Гізо Углава через свою помічницю Поліну Чиж тривалий час надавав посольству США інформацію, яка негативно вплинула на перебіг подій в Україні та США.

Згідно з інформацією, наданою Деркачем, працівниця НАБУ Поліна Чиж отримала вказівку від співробітниці посольства США Ганни Ємельянової надати інформацію у справі колишнього міністра екології та власника «Burisma Group Миколи Злочевського.

Народний депутат також оприлюднив суми коштів, що переказують представникам Burisma Group, серед яких фігурує і Хантер Байден. Згідно з документами, загалом на користь Хантера Байдена, Олександра Квасневського, Алана Аптера і Девона Арчера Burisma виплатила щонайменше 16,5 млн доларів.

За словами Деркача, Шокін неодноразово звертався до директора НАБУ Ситника у рамках кримінального виробництва щодо Burisma, але постійно отримував формальні відписки. Діяльність Шокіна, на думку нардепа, викликала неприкрите роздратування Джо Байдена і його п’ятий за два роки візит до Києва, 7-8 грудня 2015 року, був присвячений вирішенню питання відставки Віктора Шокіна через справи Злочевського і Burisma.

Як повідомив Деркач, "предметом тиску став 1 млрд доларів кредитної гарантії, який США повинні були надати Україні: "Факт тиску визнав сам Байден у своєму виступі в раді міжнародних відносин США в січні 2018 року, та назвав Шокіна "сучим сином, який повинен бути звільнений".