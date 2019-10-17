Щодо діяльності харківської міської влади і особисто Кернеса буде створена тимчасова слідча комісія, - Венедиктова

Це рішення стало наслідком численних, обгрунтованих скарг лідерів найбільших профспілкових об'єднань та громадських організацій ТЦ "Барабашово" на дії чиновників. Зокрема депутата обурило небажання міського Голови вислухати харків'ян у питанні будівництва дороги через територію ТЦ "Барабашово", погрози чиновників розправитися з незгодними за допомогою бульдозерів, численні спроби силового тиску на харківський бізнес. Разом з народним депутатом Олексієм Кучером, який також брав участь у зустрічі, Ірина Венедиктова запевнила, що Президент України обізнаний про непросту ситуацію в Харкові.

Також народні обранці зазначили, що в Харкові велика кількість незавершених проектів в галузі будівництва і ремонту доріг, зокрема згадувався Московський проспект, перехрестя вул. Академіка Павлова і Московського проспекту, інші проблемні дороги. Тому, створення чергового дорожнього довгобуду викликає чимало запитань.

Наявність великої кількості проблемних моментів, небажання влади чути харків'ян, а також необхідність розібратися в ефективному використанні бюджетних коштів – ці аргументи є вирішальними для ініціювання створення тимчасової слідчої комісії.

Також на зустрічі стало відомо, що юристи ТЦ "Барабашово" вже підготували і найближчим часом подадуть у встановленому законом порядку необхідні документи для оскарження рішень останньої сесії Харківської міської ради в частині будівництва автомагістралі через територію ТЦ "Барабашово", розірвання орендних відносин по окремих ділянках території торгового центру.

Венедіктова Ірина і Олексій Кучер пообіцяли найближчим часом зв'язатися з підприємцями для координації дій у врегулюванні цих питань.