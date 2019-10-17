25.10.19 11:00 Брифінг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2019: як екологізувати бізнес та громади в Україні"

25 жовтня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться брифінг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2019: як екологізувати бізнес та громади в Україні".\r\n Організатор: ECOBUSINESS Group.\r\nНа брифінгу розповімо, що стимулює екологічні зміни в Україні, які головні перепони в екологізації виробництв, а також про кращі реалізовані у 2019 році зелені проекти промисловими підприємствами, про те, як це позначається на стані довкілля.\r\nСьогодні багато хто навчився говорити яскраво про екологію, приховуючи за гучними гаслами пласт гострих проблем. Ми стверджуємо: прийшов час навчитися "слухати" мову ДІЙ. Про цінності не говорять, їх реалізовують щоденною працею.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож буде презентовано результати підприємств-учасників проекту "ЕКОтрансформація" (ЕКОоскар).\r\nСеред запрошених учасників: \r\n\r\nАльона Бабак, міністр розвитку громад і територій України;\r\nІрина Ставчук, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;\r\nОлексій Рябчин, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;\r\nРуслана Лижичко, амбасадор зеленої енергії;\r\nСергій Савчук, голова Держенергоефективності України;\r\nІрина Овчаренко, голова Держводагентства України;\r\nРодіон Морозів, директор екологічного департаменту "Укргазбанк";\r\n Наталія Усенко, радник проекту "Консультування підприємств щодо енергоефективності" (GIZ за дорученням уряду Німеччини);\r\n Олександр Семенець, головний еколог агроіндустріального холдингу МХП;\r\nОксана Гуляєва, головний еколог "Укргідроенерго"; \r\nІнна Холіна, начальник управління охорони навколишнього середовища "Запоріжсталь";\r\nОлена Зубарєва, керівник Департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак";\r\nОлександр Семенець, головний еколог МХП;\r\nІрина Вербіцька, головний еколог ДТЕК Енерго;\r\nЮрій Котов, комерційний директор ТОВ НВП "Агропроект Україна";\r\nСтаніслав Ігнатьєв, СЕО Інституту сталого розвитку, засновник Харківського енергетичного кластеру;\r\nАнтон Скоков, керівник сервісу електронного документообігу "Вчасно";\r\nВолодимир Наумов, директор "Еконіс-центр";\r\nОлексій Веренікін, власник, ідеолог та генеральний директор компанії "Де Ла Марк";\r\nОлександр Дячук, експерт з питань клімату, Інститут економіки та прогнозування НАН України.\r\n\r\nАкредитація обов’язкова! \r\nФорма для акредитації: https:\/\/forms.gle\/hPNpYqsZttAu9BHu5 \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх