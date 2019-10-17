25.10.19 11:00 Брифінг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2019: як екологізувати бізнес та громади в Україні"

25 жовтня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться брифінг: "ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2019: як екологізувати бізнес та громади в Україні".

Організатор: ECOBUSINESS Group.

На брифінгу розповімо, що стимулює екологічні зміни в Україні, які головні перепони в екологізації виробництв, а також про кращі реалізовані у 2019 році зелені проекти промисловими підприємствами, про те, як це позначається на стані довкілля.

Сьогодні багато хто навчився говорити яскраво про екологію, приховуючи за гучними гаслами пласт гострих проблем. Ми стверджуємо: прийшов час навчитися "слухати" мову ДІЙ. Про цінності не говорять, їх реалізовують щоденною працею.

Також буде презентовано результати підприємств-учасників проекту "ЕКОтрансформація" (ЕКОоскар).

Серед запрошених учасників:

Альона Бабак, міністр розвитку громад і територій України;

міністр розвитку громад і територій України; Ірина Ставчук, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;

заступник Міністра енергетики та захисту довкілля; Олексій Рябчин, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;

заступник Міністра енергетики та захисту довкілля; Руслана Лижичко, амбасадор зеленої енергії;

амбасадор зеленої енергії; Сергій Савчук, голова Держенергоефективності України;

голова Держенергоефективності України; Ірина Овчаренко, голова Держводагентства України;

голова Держводагентства України; Родіон Морозів, директор екологічного департаменту "Укргазбанк";

директор екологічного департаменту "Укргазбанк"; Наталія Усенко, радник проекту "Консультування підприємств щодо енергоефективності" (GIZ за дорученням уряду Німеччини);

радник проекту "Консультування підприємств щодо енергоефективності" (GIZ за дорученням уряду Німеччини); Олександр Семенець, головний еколог агроіндустріального холдингу МХП;

головний еколог агроіндустріального холдингу МХП; Оксана Гуляєва, головний еколог "Укргідроенерго";

головний еколог "Укргідроенерго"; Інна Холіна, начальник управління охорони навколишнього середовища "Запоріжсталь";

начальник управління охорони навколишнього середовища "Запоріжсталь"; Олена Зубарєва, керівник Департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак";

керівник Департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак"; Олександр Семенець, головний еколог МХП;

головний еколог МХП; Ірина Вербіцька, головний еколог ДТЕК Енерго;

головний еколог ДТЕК Енерго; Юрій Котов, комерційний директор ТОВ НВП "Агропроект Україна";

комерційний директор ТОВ НВП "Агропроект Україна"; Станіслав Ігнатьєв, СЕО Інституту сталого розвитку, засновник Харківського енергетичного кластеру;

СЕО Інституту сталого розвитку, засновник Харківського енергетичного кластеру; Антон Скоков, керівник сервісу електронного документообігу "Вчасно";

керівник сервісу електронного документообігу "Вчасно"; Володимир Наумов, директор "Еконіс-центр";

директор "Еконіс-центр"; Олексій Веренікін, власник, ідеолог та генеральний директор компанії "Де Ла Марк";

власник, ідеолог та генеральний директор компанії "Де Ла Марк"; Олександр Дячук, експерт з питань клімату, Інститут економіки та прогнозування НАН України.

Акредитація обов’язкова!

Форма для акредитації: https://forms.gle/hPNpYqsZttAu9BHu5

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