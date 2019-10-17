"Ростдорстрой" всупереч розпорядженню Президента знову отримав мільйонний контракт, перемігши у сумнівному тендері, – ЗМІ

У Миколаївській області не вщухає "дорожній" скандал. У центрі з'ясування відносин, в які вже втягнули й Президента України Володимира Зеленського, опинилася одеська дорожньо-будівельна компанія "Ростордострой".

Про це повідомило інтернет-видання "Одеський кур'єр".

Як відомо, дана компанія належить одеським бізнесменам Євгену Коновалову та Юрію Шумахеру. Останній є депутатом Одеської міської ради від партії "Довіряй справам". Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Ростдорстрой" зареєстровано в 2005 році, займається будівництвом автомобільних доріг і шосе в 7 областях України. Статутний капітал складає 5,13 млн гривень. В активах компанії 6 асфальтобетонних заводів загальною продуктивністю 1,44 тонн на годину.

Діяльність компанії постійно супроводжується скандалами, що пов'язані з дивною участю і перемогами "Ростдорстроя" в тендерах. Останній скандал вибухнув днями. Виявилося, що Служба автомобільних доріг Миколаївської області заплатила ТОВ "Ростдорстрой" 117,4 млн гривень за поточний ремонт 5 км дороги Н-11 "Дніпро - Миколаїв". Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.

Даний тендер оголосили з очікуваною вартістю робіт в 118 млн 775 тис. 885 гривень. Участь в торгах взяли 3 підприємства: ТОВ "Ростдорстрой" з пропозицією в 117 млн ​​400 тис. гривень, ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" з пропозицією в 95 млн 20 тис. 708 гривень та ВАТ "Будівельно-монтажний трест №8" із пропозицією в 117 млн ​​580 тис. 450 гривень.

Спочатку чиновники запропонували укласти договір ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50", так як дане підприємство зробило найбільш вигідну фінансову пропозицію. Однак, в результаті це рішення було анульовано і підписати договір запропонували "Будівельно-монтажного тресту №8". Але потім раптом все було віддано ТОВ "Ростдорстрой".

Зазначимо, що в ході свого візиту до Миколаєва, 17 липня, Президент відвідав одну з ділянок траси Н-14 та обговорив з виконуючим обов'язки глави Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрієм Максименком хід ремонтних робіт. В ході розмови чиновник поскаржився Зеленському на 2 компанії, які постійно зривають тендери, а саме "Полтавабудцентр" і "Ростдорстрой".

У свою чергу присутній при розмові представник Антимонопольного комітету України (АМКУ) заявив, що на той момент у Миколаївській області на розгляді в АМКУ перебували близько 20 справ, в тому числі й щодо траси Н-14, де участь в тендері брали фірми: ТОВ "Ростдорстрой" і ТОВ "Дорожнє будівництво "Альтком". Зокрема було відзначено, що саме ці фірми викрили у фіктивної конкуренції. "Ці дві компанії "ходять парами" на всі тендери України. У більшості випадків замовники послуги прописують умови, щоб завжди вигравав свій підрядник. Якщо Антимонопольний комітет вносить зміни до тендерної документації та вимагає замовника внести туди зміни, щоб розширити коло учасників, дуже часто замовник просто скасовує торги", - зазначив представник АМКУ.

У відповідь на це Президент дав доручення підлеглим зробити все можливе, щоб ці компанії більш не приймали участь в тендерах і не допускалися до ремонту доріг. "Можете зателефонувати цим двом компаніям і сказати їм, що ми їх більше не бачимо учасниками відкритих і чесних торгів. Ці люди не хочуть працювати за правилами", - заявив глава держави.

Потім сталася дивна історія з арештом під час отримання хабара Андрія Максименка, а потім виходом чиновника зі слідчого ізолятора (СІЗО) під величезну заставу. У цій справі знову спливла компанія "Ростдорстрой".

І вже зовсім нещодавно, на нараді, яку проводив 2 жовтня в Миколаєві міністр інфраструктури Владислав Криклій, увагу журналістів привернула доповідь в.о. керівника Служби автодоріг в Миколаївській області Андрія Кристенка. Чиновник звинуватив "Ростдорстрой" в блокуванні тендерів на закупівлю робіт з експлуатаційного утримання доріг в області. Міністр зазначив, що така ситуація відбувається не лише в Миколаївській області, а й в інших регіонах країни, де працює компанія "Ростдорстрой".

Не минуло й 10 днів як той же чиновник Служби автодоріг в Миколаївській області погоджується віддати черговий проект "Ростдорстрой", яка перемогла в більш ніж сумнівому тендері. І це при наявність гучної заяви Президента, про те, що він не бачить більше "Ростдорстрой" в списках учасників відкритих і чесних тендерів.

Що це? Повне ігнорування з боку керівництва Служби автодоріг в Миколаївській області доручень Президента або існування явної та неприкритої змови, де головну скрипку грає ТОВ "Ростдорстрой"? На це питання, судячи з усього, повинні дати відповідь правоохоронні органи.