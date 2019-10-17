ЄСПЛ визнав, що люстрація чиновників в Україні порушує права людини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав закон "Про очищення влади" (люстрації) в Україні порушують права людини.

Про це йдеться у прес-релізі суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що ЄСПЛ розглянув справу "Полях та інші проти України".

Заявниками у справі є колишній заступник начальника управління кадрів Генеральної прокуратури В'ячеслав Полях, екс-співробітник Головного управління Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області Дмитро Басалаев, колишній заступник прокурора Чернігівської області Олександр Ясь, колишній начальник податкової інспекції в Яремче Івано-Франківської області Роман Якубовський і екс-заступника начальника управління Александрвоской райадміністрації.

Всі вони були звільнені після люстрації і безуспішно оскаржили своє звільнення в українських судах.

Посилаючись на ст. 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції прав людини, всі заявники скаржилися на своє звільнення і наслідки, які воно мало для них.

У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з дуже тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).

Суд постановив, що Україна має виплатити кожному заявникові 5 000 євро на відшкодування моральної шкоди.

Суд також присудив 1 500 євро Поляху і по 300 євро всім іншим заявникам на відшкодування судових витрат.

ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж 1 року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі заняття посад в партії до 1991 року.

Євросуд наголосив, що закон про люстрацію не встановив конкретні незаконні дії зазначених чиновників.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня 2014 року закон про люстрацію вступив в силу.

ЄСПЛ може визнати люстрацію в Україні порушенням прав людини.