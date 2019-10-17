ЄСПЛ визнав, що люстрація чиновників в Україні порушує права людини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав закон "Про очищення влади" (люстрації) в Україні порушують права людини.\r\nПро це йдеться у прес-релізі суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що ЄСПЛ розглянув справу "Полях та інші проти України".\r\nЗаявниками у справі є колишній заступник начальника управління кадрів Генеральної прокуратури В'ячеслав Полях, екс-співробітник Головного управління Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області Дмитро Басалаев, колишній заступник прокурора Чернігівської області Олександр Ясь, колишній начальник податкової інспекції в Яремче Івано-Франківської області Роман Якубовський і екс-заступника начальника управління Александрвоской райадміністрації.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВсі вони були звільнені після люстрації і безуспішно оскаржили своє звільнення в українських судах.\r\nПосилаючись на ст. 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції прав людини, всі заявники скаржилися на своє звільнення і наслідки, які воно мало для них.\r\nУ своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з дуже тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).\r\nСуд постановив, що Україна має виплатити кожному заявникові 5 000 євро на відшкодування моральної шкоди.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСуд також присудив 1 500 євро Поляху і по 300 євро всім іншим заявникам на відшкодування судових витрат.\r\nЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж 1 року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі заняття посад в партії до 1991 року.\r\nЄвросуд наголосив, що закон про люстрацію не встановив конкретні незаконні дії зазначених чиновників.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 16 жовтня 2014 року закон про люстрацію вступив в силу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЄСПЛ може визнати люстрацію в Україні порушенням прав людини.