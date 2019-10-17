Для реконструкції аеропорту Дніпра створили бюджетну програму і приготували мільярд у бюджеті-2020

У проекті бюджету на 2020 рік з'явилася окрема стаття на фінансування робіт з модернізації міжнародного аеропорту Дніпро.

"Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою" Проектування і будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" для Міністерства інфраструктури України (відповідальному виконавцю бюджетної програми - Державному агентству інфраструктурних проектів України) в сумі 1.000.000 тис грн", - сказано в проекті бюджету на 2020 рік, копію якого опублікував на своїй сторінці в Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Будемо дуже сподіватися, що уряд і всі інші відповідальні товариші, які нескінченно відводять очі і роблять вигляд, що проблеми не існує, нарешті зрозуміють, що аеропорт в Дніпрі - це вже персональна обіцянка моїм землякам вже нової влади. Не варто уподібнюватися попереднім начальникам, які тільки годували обіцянками", - написав Філатов.

У профільному комітеті парламенту підтвердили, що витрати на проектування і будівництво аеродрому в Дніпрі внесені окремим рядком в проект бюджету-2020.

"Бюджетний комітет Верховної Ради вніс окремим рядком в законопроект про Держбюджет-2020 програму проектування та будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро". На неї запланований 1 мільярд гривень - це те, що обіцяв Дніпропетровщині президент", - повідомив народний депутат Сергій Демченко, член комітету з питань бюджету.

Верховна Рада планує розглянути проект Закону України про Держбюджет на 2020 рік в п'ятницю, 18 жовтня.

"Думаю, ніяких перешкод не буде, і депутати проголосують за розвиток Дніпра. Будівництво нового аеропорту - це не тільки масштабно. Це великий успіх для всієї Дніпропетровської області, - сказав Демченко. - Це результат командної роботи депутатів: моєї, Сергія Северина, Дмитра Чорного , Влада Бородіна, Макса Бужанського, Кирила Нестеренка, Романа Каптелова, Дениса Германа і Дмитра Кисілевського ".

Проект модернізації Міжнародного аеропорту "Дніпро" президенту Зеленському представили під час його візиту в місто в липні 2019 року. Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко назвав створення для міста сучасного аеропорту одним зі своїх пріоритетів.

Найбільш оптимальним визнано будівництво сучасної злітно-посадкової смуги на місці старої: смугу продовжать до 3,2 км, обладнають також новий перон, руліжні доріжки, термінали, інфраструктуру. Загальна орієнтовна вартість реконструкції, що включає створення нової злітно-посадкової смуги і сучасного аеровокзального терміналу, - 2,9 млрд грн.

Проект з модернізації аеропорту в Дніпрі може бути реалізований у форматі державно-приватного партнерства: держбюджет фінансує модернізацію такої, що належить державі злітно-посадкової смуги, а приватний інвестор будує сучасний аеровокзальний комплекс.

В створення сучасного аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту "Дніпро" готова інвестувати група DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, що має аналогічний успішний досвід створення та експлуатації міжнародного аеропорту "Харків".