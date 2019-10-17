Для реконструкції аеропорту Дніпра створили бюджетну програму і приготували мільярд у бюджеті-2020

У проекті бюджету на 2020 рік з'явилася окрема стаття на фінансування робіт з модернізації міжнародного аеропорту Дніпро.\r\n"Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою" Проектування і будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" для Міністерства інфраструктури України (відповідальному виконавцю бюджетної програми - Державному агентству інфраструктурних проектів України) в сумі 1.000.000 тис грн", - сказано в проекті бюджету на 2020 рік, копію якого опублікував на своїй сторінці в Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.\r\n\r\n"Будемо дуже сподіватися, що уряд і всі інші відповідальні товариші, які нескінченно відводять очі і роблять вигляд, що проблеми не існує, нарешті зрозуміють, що аеропорт в Дніпрі - це вже персональна обіцянка моїм землякам вже нової влади. Не варто уподібнюватися попереднім начальникам, які тільки годували обіцянками", - написав Філатов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ профільному комітеті парламенту підтвердили, що витрати на проектування і будівництво аеродрому в Дніпрі внесені окремим рядком в проект бюджету-2020.\r\n"Бюджетний комітет Верховної Ради вніс окремим рядком в законопроект про Держбюджет-2020 програму проектування та будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро". На неї запланований 1 мільярд гривень - це те, що обіцяв Дніпропетровщині президент", - повідомив народний депутат Сергій Демченко, член комітету з питань бюджету.\r\nВерховна Рада планує розглянути проект Закону України про Держбюджет на 2020 рік в п'ятницю, 18 жовтня.\r\n"Думаю, ніяких перешкод не буде, і депутати проголосують за розвиток Дніпра. Будівництво нового аеропорту - це не тільки масштабно. Це великий успіх для всієї Дніпропетровської області, - сказав Демченко. - Це результат командної роботи депутатів: моєї, Сергія Северина, Дмитра Чорного , Влада Бородіна, Макса Бужанського, Кирила Нестеренка, Романа Каптелова, Дениса Германа і Дмитра Кисілевського ".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПроект модернізації Міжнародного аеропорту "Дніпро" президенту Зеленському представили під час його візиту в місто в липні 2019 року. Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко назвав створення для міста сучасного аеропорту одним зі своїх пріоритетів.\r\nНайбільш оптимальним визнано будівництво сучасної злітно-посадкової смуги на місці старої: смугу продовжать до 3,2 км, обладнають також новий перон, руліжні доріжки, термінали, інфраструктуру. Загальна орієнтовна вартість реконструкції, що включає створення нової злітно-посадкової смуги і сучасного аеровокзального терміналу, - 2,9 млрд грн.\r\nПроект з модернізації аеропорту в Дніпрі може бути реалізований у форматі державно-приватного партнерства: держбюджет фінансує модернізацію такої, що належить державі злітно-посадкової смуги, а приватний інвестор будує сучасний аеровокзальний комплекс.\r\nВ створення сучасного аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту "Дніпро" готова інвестувати група DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, що має аналогічний успішний досвід створення та експлуатації міжнародного аеропорту "Харків".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n