Генпрокурор Рябошапка покриває вбивцю від правосуддя, - депутат

Депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський продовжує тримати на персональному контролі ситуацію навколо справи екс-глави одеського Правого сектора Сергія Стерненка, який вбив Івана Кузнєцова в 2017 році.

Парламентарій вимагає від Генепрокурора пояснити, чому ГПУ продовжує затягувати дане розслідування. Про це Бужанський написав на сторінці в Facebook.

"Шановний Генеральний Прокурор. Сьогодні Ви чомусь не прийшли на засідання правоохоронного комітету, мабуть вирішивши, що це якимось чином краще, ніж відповісти на існуючі запитання до Вас.

Окей.

Маю честь повідомити Вам, що Ви, всупереч вже існуючому рішенню суду, який раніше визнав ці ж дії незаконними, направили справу Стерненка в орган, в чию підслідність не входить розгляд справ подібного роду", - констатував Максим Бужанський.

При цьому народний обранець зазначив, що про це свідчить відповідь на його офіційне звернення.

"Вважаю, що мова йде про вчинення Вами свідомо злочинного діяння, спрямованого на приховування вбивці від правосуддя.

Побоююсь, що Ви впевнено рухаєтесь не просто до відставки, але й до відповідальності, можливо і кримінальної", - резюмував свій пост депутат Максим Бужанський.