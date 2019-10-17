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17 жовтня 2019, четвер, 10:41 20
Верховна Рада і партії 2019-10-17T23:15:08+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає звіт міністра енергетики про підготовку до опалювального сезону

Платформа Бойка вимагає звіт міністра енергетики про підготовку до опалювального сезону

Кабінет Міністрів України, Опалювальний сезон, Сергій Льовочкін, Опозиційна платформа ‒ За життя

Опозиційна платформа - За життя готова проголосувати за всі законопроекти, які необхідні для своєчасного початку опалювального сезону. Про це заявив журналістам у парламенті народний депутат Сергій Льовочкін, інформує персональний сайт політика.

"Під час години уряду в парламенті ми хочемо поцікавитися в міністра енергетики, як іде підготовка до опалювального сезону, до якого залишилися лічені дні", - сказав Сергій Льовочкін.

За словами політика, Опозиційна платформа - За життя внесла на розгляд парламенту необхідні законопроекти  щодо справедливого формування тарифів та вирішення проблеми заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, станом на початок опалювального сезону заборгованість за житлово-комунальні послуги становить 52 мільярди гривень.

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