Платформа Бойка вимагає звіт міністра енергетики про підготовку до опалювального сезону

Опозиційна платформа - За життя готова проголосувати за всі законопроекти, які необхідні для своєчасного початку опалювального сезону. Про це заявив журналістам у парламенті народний депутат Сергій Льовочкін, інформує персональний сайт політика.

"Під час години уряду в парламенті ми хочемо поцікавитися в міністра енергетики, як іде підготовка до опалювального сезону, до якого залишилися лічені дні", - сказав Сергій Льовочкін.

За словами політика, Опозиційна платформа - За життя внесла на розгляд парламенту необхідні законопроекти щодо справедливого формування тарифів та вирішення проблеми заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, станом на початок опалювального сезону заборгованість за житлово-комунальні послуги становить 52 мільярди гривень.