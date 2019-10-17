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17 жовтня 2019, четвер, 09:25 4
Наука 2019-10-17T10:30:01+03:00
Українські Новини
Смертельною хворобою люди заразилися від мавп

Смертельною хворобою люди заразилися від мавп

Горила. Фото: pixabay
Горила. Фото: pixabay

Рідкісна і трагічна низка подій дозволила смертельного типу малярії з'явитися у горил і заразити інші види, зокрема інфікувати людей, повідомляють "BBC Україна".

Сотні тисяч людей помирають від тропічної малярії щорічно. Як з'ясували вчені, причиною більшості смертей є вид паразитичних найпростіших Plasmodium falciparum. Саме він викликає важку форму малярії з найбільшою кількістю смертельних випадків.

Спочатку мікроорганізм інфікував африканських людиноподібних мавп, вважають вчені. Експерти виявили, що випадкова генетична мутація, яка сталася близько 50 000 років тому, перетворила цього паразита на загрозу людям.

Малярію викликає паразит, який потрапляє в кров, коли інфікований комар кусає людину або тварину. Існує безліч різних штамів паразитів, і один з найнебезпечніших - Plasmodium falciparum, який викликає важку форму малярії.

Дослідники кажуть, що людина отримала його від горили під час першої міграції людей з Африки - приблизно 40-60 тисяч років тому.

Дослідники вважають, що тисячі років тому два типи малярійного паразита випадково інфікували горилу, після чого між ними відбувся обмін генетичним матеріалом.

"Це вкрай рідкісне наукова подія призвело до хвороб і смерті людей", - сказав керівник проекту Гевін Райт.

Він сказав, що шанси на те, що паразит незабаром знову мутує, "дуже і дуже малі", хоча теоретично це можливо.

Найбільше випадків захворювання малярією і смертей, викликаних Plasmodium falciparum, фіксують в країнах Африки на південь від Сахари, а найбільша частка цих випадків припадає на дітей у ранньому віці.

Як повідомляли Українські Новини, від малярії в Африці помер український миротворець з місії ООН в Конго. Також на початку року у Львові дві людини захворіли малярією, одна з яких померла. Раніше від цієї хвороби помер 43-річний чоловік у Львівській області.

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