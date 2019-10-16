підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 жовтня 2019, середа, 18:53 8
Події 2019-10-16T21:45:04+03:00
Українські Новини
Трамвай зійшов з рейок і заблокував рух у Києві

Трамвай зійшов з рейок і заблокував рух у Києві

Сходження трамвая з рейок. Фото:
Сходження трамвая з рейок. Фото: "Інформатор"

У середу, 16 жовтня, в Києві тимчасово припинили рух швидкісні трамваї №1 і 3. Причина — один із складів зійшов з рейок, внаслідок чого рух було заблоковано, повідомляє "Інформатор" з посиланням на очевидців, а також на повідомлення "Київпастрансу" в Telegram.

На місці працювали профільні служби.

З рейок трамвай №1 зійшов близько 16:40. У результаті тимчасово зупинився рух трамваїв першого і третього маршруту. Наголошується, що це не перший раз, коли трамвай зійшов з рейок. Однак це відбулося вперше після того як рух трамваїв відновився після тримісячної перерви. На цей раз, трамвай зійшов з рейок далеко від місця, де проводився ремонт — під Повітрофлотським шляхопроводом.

Наразі рух трамваїв відновлено.

Як повідомляли Українські Новини, в районі станції Київ-Деміївська перекинулися сім вагонів поїзда. Також у Києві трамвай двічі зійшов з рейок, змінили рух транспорту.

Раніше поїзд Київ-Ворохта зійшов з рейок через зіткнення з вантажівкою.

Більше новин про: Трамвай Аварія в Києві Схід з рейок

Архів
Новини
Зеленський підписав закон про посилення захисту суб'єктів господарювання 21:59
Українці на одному рівні з росіянами у ставленні до ЛГБТ, - дослідження 21:58 Інфографіка
Закон про вдосконалення держзакупівель підписано 21:27
Українцям обмежили право подавати скарги у Велику палату Верховного Суду: закон підписано 20:39
"Слуга народу" до кінця року подасть законопроект, який врегулює референдуми 20:19
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
Кабмін Гончарука не контролює "Центренерго" та енергетику в цілому, – Марунич 16:42
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok