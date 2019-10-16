Трамвай зійшов з рейок і заблокував рух у Києві

У середу, 16 жовтня, в Києві тимчасово припинили рух швидкісні трамваї №1 і 3. Причина — один із складів зійшов з рейок, внаслідок чого рух було заблоковано, повідомляє "Інформатор" з посиланням на очевидців, а також на повідомлення "Київпастрансу" в Telegram.

На місці працювали профільні служби.

З рейок трамвай №1 зійшов близько 16:40. У результаті тимчасово зупинився рух трамваїв першого і третього маршруту. Наголошується, що це не перший раз, коли трамвай зійшов з рейок. Однак це відбулося вперше після того як рух трамваїв відновився після тримісячної перерви. На цей раз, трамвай зійшов з рейок далеко від місця, де проводився ремонт — під Повітрофлотським шляхопроводом.

Наразі рух трамваїв відновлено.

Як повідомляли Українські Новини, в районі станції Київ-Деміївська перекинулися сім вагонів поїзда. Також у Києві трамвай двічі зійшов з рейок, змінили рух транспорту.

Раніше поїзд Київ-Ворохта зійшов з рейок через зіткнення з вантажівкою.