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17 жовтня 2019, четвер, 06:45 233 Документ
Кабмін 2019-10-17T07:15:01+03:00
Українські Новини
У Кабміні не знають, як вимірювали маніпулятивний контент для Програми уряду. У Бородянського зізналися, що ні

У Кабміні не знають, як вимірювали маніпулятивний контент для Програми уряду. У Бородянського зізналися, що ніяк

Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com
Володимир Бородянський. Фото: mediananny.com

У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України у пункті 4.1 зазначений критерій, який насправді не вимірювався і не розраховувався за будь-якими методиками, а "брався навскидку".

Такі висновки підтвердили відповіді Кабміну та міністерств на інформаційні запити Українських Новин.

Так, у затвердженій Кабміном власній Програмі в пункті 4.1 (Сфера Міністерства культури, молоді і спорту) зазначений критерій: "обсяг маніпулятивного контенту знизиться вдвічі". При цьому перелічені поставлені завдання 2020 року доопрацювати методологію виявлення такого контенту, запровадити механізми ідентифікації рівня маніпулятивності та запустити механізми зниження виробництва (передачі) такого контенту.

Українські Новини поцікавилися в Кабміні, який обсяг маніпулятивного контенту в інформаційному полі України існує на даний момент і взятий за порівняльну базу? Який очікуваний результат роботи уряду в цьому напрямку, власне, скільки це "вдвічі"? За якими індексами і методиками вимірювалися обсяги? І хто саме буде вимірювати обсяги маніпулятивного контенту в суспільстві в ході роботи?

В самому Кабміні не змогли відповісти на ці питання, заявивши, що пропозиції за цими пунктами вносилися Міністерством культури, молоді і спорту. Та направили запит до Мінкультури.

Відповідь прийшла з Міністерства інформаційної політики (знаходиться в стадії реорганізації та оперативно підпорядковане міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському) за підписом державного секретаря міністерства Артема Біденка. У листі уточнюється, що будь-які цифри при написанні документа не використовувалися.

"Визначаючи метою діяльності Міністерства культури, молоді та спорту України зниження вдвічі обсягів маніпулятивного контенту, ми виходили з сьогоднішнього стану інформаційного простору України, яке умовно було взято за 100%. Важливо, що ключовим показником у цьому пріоритеті є не арифметичне кількість маніпулятивних новин, а їх питома вага та вплив на інформаційне середовище, на сприйняття інформації", - йдеться у відповіді.

При цьому, про питому вагу маніпулятивних новин станом на даний момент у відповіді також не повідомляється. Але наводяться посилання на "Детектор медіа" та дослідження stopfake.org з твердженнями про "перенасичене маніпулятивним контентом інформаційне поле".

Також у відповіді повідомляється, що зараз Мінінформполітики визначає найбільш ефективну методологію оцінки інформаційного простору та обсягів наявних в ньому маніпуляцій. Яка в подальшому буде використовуватися для визначення кількісних та якісних показників.

Джерело : Українські новини
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