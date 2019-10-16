З економічної точки зору реприватизація великих підприємств буде мати негативний для держави ефект, - економіст

З економічної точки зору реприватизація великих підприємств буде мати негативний для держави ефект, - економіс

Намагання повернути до державної власності компанії, які були колись продані на публічних торгах, суттєво нашкодять економіці, вважає економічний експерт Тарас Семенюк.

"І з економічної, і з політичної точку зору реприватизація великих підприємств, що зі зміною власника успішно працюють – затія шкідлива. Якщо хтось від неї й виграє, то точно не держава",- підкреслює дописувач у своєму блозі на "Фейсбук".

Він наголошує, що, за законом про приватизацію, держава повинна буде повернути нинішнім власникам підприємств сплачені суми.

"Скажімо, у випадку з "Укртелекомом" це …10,5 млрд грн. А за "Криворіжсталь" свого часу було сплачено 24,2 млрд грн",- нагадує аналітик.

У держави таких грошей немає – як і ресурсу на подальший розвиток націоналізованих підприємств. Відповідно – навантаження ляже на платників податків. Адже понад 80 відсотків всіх надходжень до держказни складають саме податки, констатує Семенюк.

"Додаткових джерел надходжень на горизонтах не спостерігається. Особливо, якщо врахувати той факт, що плани нової приватизації, у разі запуску процесів повернення підприємств до держави, швидше за все знову проваляться. Який інвестор у здоровому глузді понесе гроші у країну, де тобі спочатку щось продадуть, а потім, як наладиш справу,-- заберуть назад? І нам не бачити тих-таки 5 млрд грн від самої приватизації, а тим більш – 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій",- прогнозує автор блогу.

Разом з тим два державні банки – "Ощад" та "Укрексім" - котрі ще в 2011 році купували облігації, емітовані акціонером "Укртелекому" (коли останній належав австрійській компанії EPIС), а зараз намагаються врегулювати ці борги – навряд чи зможуть розраховувати на реструктуризацію. Повернути "Укртелеком" державі – означає, по суті, обнулити ситуацію. "Результат: скрізь маємо одні збитки",- застерігає Тарас Семенюк.

Нагадаємо, на думку видання "Дзеркало тижня" приватизація "Криворіжсталі" у 2015 та "Укртелекому" у 2011 є показовими кейсами з роздержавлення підприємств-гігантів, приклад яких варто брати до уваги при підготовці широкомасштабної приватизації, яку планує Уряд наступного року.