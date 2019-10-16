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16 жовтня 2019, середа, 17:57 180
Верховна Рада і партії 2019-10-16T18:10:14+03:00
Українські Новини
НАБУ незаконно збирав дані про Березенка та Мартиненка, – Деркач

НАБУ незаконно збирав дані про Березенка та Мартиненка, – Деркач

Андрій Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al
Андрій Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al

Депутат Верховної Ради України Андрій Деркач (позафракційний) заявив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) незаконно збирало інформацію про народних депутатів, а також передавало матеріали слідства Посольству Австрії в Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, опублікувавши нові документи.

Зокрема, Деркач повідомив про незаконний збір інформації про соратника колишнього Президента України Петра Порошенка, який був на той момент народним депутатом від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергія Березенка.

"На Березенко та його сім'ю Антикорупційне бюро зібрало ціле досьє. Можу лише нагадати, що відповідно до закону про проведення оперативних дій (ОРД), а також збір персональних даних та інформації в рамках слідчих дій можливі лише після надання згоди Ради на притягнення депутата до кримінальної відповідальності. Так, недоторканність ніби як скасовують. Але на той момент вона діяла та НАБУ закон порушила. Dura lex, sed lex", - зазначив Деркач.

Також нардеп надав документи, що підтверджують збір даних про колишнього парламентаря Миколу Мартиненка і пов'язаних з ним, на думку НАБУ, осіб - в обхід будь-яких правових процедур.

"Помічниця Гізо Углаву вже відома нам Поліна Чиж відправила докладний список персон, яких потрібно перевірити, а також довідки з кримінального провадження асистентові поліцейського аташе Австрії Рудольфу Клугмайєру. Крім Мартиненка, в запиті НАБУ згадуються Давид Жванія, Ігор Керезь, Олександр Іоселіані та інші", - написав Деркач.

Він підкреслив, що ці дані доповнюють раніше опубліковані.

"Отже, вищий антикорупційний орган України веде свою діяльність з грубим порушенням закону. До даних про "зливи" інформації посольству США додалося австрійське представництво. #NABULeaks: далі буде", - резюмував Деркач.

Як повідомлялося раніше, Деркач на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" оприлюднив листування співробітників НАБУ і працівників посольства США в Києві. Як свідчать матеріали листування, неодноразово, починаючи з 2017 року з електронної поштової скриньки помічниці першого заступника голови НАБУ Гізо Углави Поліни Чиж на адресу фахівця з правових питань програми боротьби з корупцією Департаменту юстиції США Посольства США в Україні Анни Ємельянової пересилалися переліки кримінальних проваджень, якими займаються детективи НАБУ.

Також Деркач заявив, що колишній віце-президент США Джо Байден отримав 900 тис. доларів за лобістську діяльність від нафтогазової компанії Burisma Group.

Нардеп також повідомив, що матеріали щодо NABU-leaks будуть публікуватися на його сторінці в соцмережі Facebook, а отримані ним від журналістів-розслідувачів матеріали вже передані до Державного бюро розслідувань (ДБР) та Генеральної прокуратури України. Крім цього, Деркач ініціював створення парламентської тимчасової слідчої комісії, а також подав заяву про відновлення справи проти посадових осіб України за фактом втручання у вибори США. За його словами, засідання суду відбудеться 21 жовтня.

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