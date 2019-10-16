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16 жовтня 2019, середа, 17:30 4
Шоу-бізнес 2019-10-16T17:40:44+03:00
Українські Новини
Зірка "Друзів" Дженніфер Еністон побила королівський рекорд в Instagram

Зірка "Друзів" Дженніфер Еністон побила королівський рекорд в Instagram

Дженніфер Еністон. Фото: Instagram/jenniferanistononline
Дженніфер Еністон. Фото: Instagram/jenniferanistononline

Американська актриса Дженніфер Еністон, яку журнал People назвав найкрасивішою жінкою 2016 року, завела сторінку в Instagram і опублікувала у своєму першому посту селфі возз'єднання "Друзів". На першому фото з'явилися п'ять колег Еністон з серіалу: Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Метью Перрі, Девід Швіммер і Метт Леблан.

Протягом перших 12 годин після цієї публікації 50-річна Еністон отримала майже п'ять мільйонів передплатників, пише "ВВС-Україна".

"Тепер ми ДРУЗІ ще і в Instagram. Привіт, Instagram!", - написала Еністон.

Через технічні труднощі люди деякий час не могли підписуватись на її акаунт, після чого акторка пожартувала: "Вибачте, здається, я його зламала".

Її повідомлення сподобалося понад восьми мільйонам користувачів, а кількість підписників наразі становить 6,4 мільйона.

На акаунт акторки за пів години після створення підписалися понад 116 тисяч людей.

Тепер вона є рекордсменкою за швидкістю підписників в Instagram, залишивши позаду принца Гаррі і його дружину Меган.

За даними Книги рекордів Гіннеса, королівське подружжя носило цей титул з квітня, коли їхній загальний акаунт набрав мільйон підписників за п'ять годин і 45 хвилин.

Дженіфер Еністон побила цей рекорд за значно менший проміжок часу, хоча це ще офіційно не перевірено.

Мерая Кері, Кейт Хадсон, Різ Візерспун та інші зірки привітали акторку з її дебютом у Instagram.

"YASSSS!!! Ласкаво просимо до Insta Джен!!!" - написала Візерспун, яка з'явиться разом з Еністон у новому серіалі "Ранкове шоу".

Як повідомляли Українські Ноивни, Дженніфер Еністон стала бренд-особою авіакомпанії Emirates Airline.

 

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