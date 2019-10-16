Усі незаконні рішення щодо "Барабашово" будуть опротестовані прокуратурою і скасовані судами, – Фельдман

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя", почесний президент Приватного акціонерного товариства (ПАТ) "Концерн АВЕК і Ко" Олександр Фельдман заявив, що Торговий центр (ТЦ) "Барабашово" працює вже більше 20 років та, незважаючи на сьогоднішні рішення влади Харкова, буде працювати й далі.

Про це він сказав, коментуючи рішення Харківської міської ради, яка підтримала будівництво автоомобільной дороги на території ТЦ "Барабашово".

Нагадаємо, за дане рішення, яке може позбавити торгових місць більше 1,5 тис. підприємців, проголосував 51 депутат Харківської міськради, проти - 4.

"Ринок був, є, буде, і обов'язково залишиться на своєму місці, а я був і залишуся на боці підприємців, - сказав Фельдман. - Всі незаконні рішення будуть опротестовані прокуратурою і скасовані судами. Не сумніваюся, що в результаті все буде зроблено в інтересах підприємців ТЦ "Барабашово" і всіх харків'ян. Ми не дамо підім'яти закон під інтереси однієї людини, спаплюжити долі людей, позбавити робочих місць і заробітку тисячі сімей. Як та які дороги будуються і ремонтуються в Харкові ми всі знаємо й розуміємо: перекладка асфальт з року в рік біля "Націоналю" на тлі Московського проспекту, який вічно ремонтується, та парканів посеред проспекту Гагаріна. Таке враження, що є місто в місті, існує центр та околиці, рівні центральні магістралі та побиті дворові дороги, чиновники і прості харків'яни - і це два різних Харкова".

Фельдман також підкреслив, що пильно стежить за ситуацією і не дасть дестабілізувати ситуацію в "Барабашово" та в місті в цілому.

"Після поразки на парламентських і з наближенням місцевих виборів міська влада відчуває, що вона вже втратила кредит довіри харків'ян, наслідком чого й є прийняття істеричних рішень, за якими окрім політичної помсти і тринькання бюджету у власних інтересах нічого немає, - сказав Фельдман. - Я сам був депутатом міської ради та мені дуже сумно бачити, що зараз цей депутатський корпус в більшості своїй намагаються перетворити на кишеньковий театр, де через коліно змушують голосувати за нездорові рішення, як угодні одній людині. Замість того, щоб направити кошти, яких бракує на ремонти тепломереж, на лікарні та інші соціальні об'єкти, ми знову спостерігаємо спроби перерозподілити бюджетні кошти в корисливих цілях, як це було за часів знищення частини парку Горького при будівництві там дороги. Але сьогодні не 2010 рік".

Нагадаємо, сьогодні (16 жовтня) більше 2 тис. підприємців, які працюють в ТЦ "Барабашово", провели акцію протесту біля будівлі Харківської міськради з вимогами припинити рейдерське захоплення ринку та не підтримувати ініціативу мера Харкова Геннадія Кернеса з будівництва автодороги на території "Барабашово".

Підприємці вийшли з гаслами "Терехов + Бульдозер = Термін", "Ми захистимо свій бізнес за всяку ціну", "Депутати - подумайте про людей", "Прокурори, не ставайте посібниками рейдерства" і заявили, що тисячі людей залишаться без роботи, а ця дорога не вирішить проблем міста.