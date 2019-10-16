Влада повинна виконувати свої передвиборчі обіцянки щодо миру, а не йти на поводу у вулиці, – Льовочкін

Депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін заявив, що парламентська фракція "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) готова працювати разом з владою заради відновлення миру на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Перше питання, яке зараз ставить життя перед країною, перед владою, – це відновлення миру. Без миру не буде розвитку економіки, не буде зарплат і пенсій, не буде нормального життя в Україні. Тому влада має не йти на поводу у вулиці, а виконувати свої передвиборчі обіцянки", – вважає Льовочкін.

Політик зазначив, що фракція ОПЗЖ готова підтримувати всі необхідні законопроекти.

"Ми готові працювати разом із владою заради відновлення миру. Ми готові підтримувати Президента Зеленського в усіх його ініціативах, спрямованих на виконання Мінських домовленостей. Лише вони є беззаперечною дорогою до миру, і це визнано всім світом – рішенням Ради безпеки ООН, всіма учасниками переговорів", – підсумував народний депутат.